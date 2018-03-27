Евросоюз: Реакция властей Беларуси на протесты в День Воли была непропорциональной 4 27.03.2018, 7:43

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ФОТO: AFP

Европейская служба внешних действий потребовала немедленно освободить всех арестованных 25 марта и накануне.

Действия белорусских властей в отношении заявителей и участников шествия 25 марта были непропорциональными. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич в связи с событиями в преддверии и в течение Дня Воли в Беларуси.

«25 марта Беларусь отметила День Воли в ознаменование столетия провозглашения своей независимости. В то время как разрешение провести праздничное мероприятие было оценено по достоинству, заявка на проведение шествия была отклонена, и реакция властей Беларуси была непропорциональной», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Кочиянчич напоминает, что в обществе должны полностью соблюдаться демократические принципы и фундаментальные свободы. В связи с этим Европейский союз ожидает, что все задержанные 25 марта и в преддверие праздника «будут незамедлительно освобождены».

«Шаги Беларуси к обеспечению всеобщих фундаментальных свобод, верховенства права и прав человека по-прежнему будут основой в формировании будущих отношений Европейского союза с этой страной», — говорится в заявлении.

Напомним, 25 марта на площади Я. Коласа в Минске, где планировалось запрещенное шествие, задержали до 50 человек. Большинство задержанных отпустили из РУВД без составления протоколов, продержав от одного до пяти часов. На некоторых составили протоколы, несколько человек, по данным правозащитников, оставили в изоляторах временного содержания.

По информации правозащитников, составлено более десятка протоколов правонарушений по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Несколько человек обвинили в неподчинении должностному лицу по ст. 23.4 КоАП.

Известно, что протоколы составлены на волонтеров-наблюдателей Максима Ковалева (ч.3. Ст 23:34), Татьяну Самникову (ст. 23.34 и 23.4 КоАП), Андрея Кречко (ч.1 ст. 23:34), Игоря Богачева (ч.1 ст. 23:34) правозащитницу Анастасию Лойко (ч.1. ст. 23:34).

Суды также ждут общественных активистов Сергея Спариша, Валентина Трокского, Елену Толстую, Ольгу Николайчик (суд Партизанского района), Валерия Бычковского, Артура Журова, Галину Терентьеву.

В других городах на разное время задерживали около 50 человек.