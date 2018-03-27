Азаренко одержала уверенную победу над Радваньской 27.03.2018, 7:46

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белорусская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Майами.

Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко не оставила шансов польке Агнешке Радваньской в четвертом раунде турнира категории «Премьер» в американском Майами (призовой фонд 7,97 млн долларов). Азаренко отдала сопернице всего четыре гейма — 6:2, 6:2, сообщает tut.by.

До встречи с Викторией Азаренко (186 WTA) Агнешка Радваньска (32 WTA) выбила из розыгрыша турнира действующую первую ракетку мира румынку Симону Халеп. Оттого особенно интересно было наблюдать, как на фоне польки будет выглядеть Азаренко после возвращения в тур.

Вика здорово вошла в игру и не позволяла сопернице демонстрировать лучшие качества. Заставляла ее много двигаться, исполняла косые удары, часто пробивала под бекхэнд Радваньской, откуда шли неопасные ответы, и забивала мячи глубокими ударами. Азаренко успешно выходила к сетке, а забегами за укороченными мячами и свечками демонстрировала желание бороться. При меньшем, чем у Радваньской, количестве невынужденных ошибок (10 против 12), преимуществе в виннерах (11 против 8) и точности первой подачи (68 процентов) Азаренко доминировала на корте. Она быстро повела в счете 3:0 и завершила первую партию с двумя брейками.

Во втором сете Агнешка добавила ударам с бекхэнда работу ног и корпуса. Агрессивность с ее стороны с учетом ошибок Виктории по длине и двойной ошибки позволила оформить обратный брейк при счете 2:0 в пользу белоруски. Впрочем, в следующем гейме Азаренко реализовала двойной брейк-пойнт, а вскоре подавала на матч — неудачно. Победу Виктория добыла, когда в ситуации с тройным матчболом исполнила драйв-воллей.

Итог поединка, который длился 1 час 22 минуты, — 6:2, 6:2 в пользу Азаренко. Счет в личных встречах между теннисистками также в пользу белоруски — 13:5.

Статистика матча Азаренко — Радваньска

Попадание первой подачи: 79% — 53%

Выигрыш первой подачи: 58% — 57%

Выигрыш второй подачи: 33% — 15%

Эйсы: 0 — 0

Двойные ошибки: 2 — 4

Очки, выигранные на приеме: 43% — 42%

Реализация брейк-пойнтов: 67% — 60%

Все выигранные очки: 57% — 43%.

Напомним, что ранее Азаренко легко переиграла американку Кэтрин Беллис (6:3, 6:0), а ее соотечественница Мэдисон Киз из-за травмы отказалась от борьбы с белоруской во второй партии. В третьем круге соревнований Вика в трехсетовом поединке одолела Анастасию Севастову из Латвии (3:6, 6:4, 6:1).

За выход в полуфинал турнира Азаренко поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (6 WTA). Ранее Азаренко и Плишкова играли друг с другом три раза, в двух случаях сильнее была Азаренко.

Виктория Азаренко трижды побеждала на турнире в Майами — в 2009, 2011 и 2016 годах. По две победы она одерживала на открытом чемпионате Австралии, в Брисбене, Дохе и Индиан-Уэллсе. Всего на счету белоруски 20 индивидуальных трофеев.