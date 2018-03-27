Владимир Некляев: Власти испугались не меня и Статкевича, а народа 5 27.03.2018, 8:09

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Владимир Некляев

Режим Лукашенко загоняет себя в тупиковую ситуацию.

Стихотворение Владимира Некляева, несмотря на его задержание, прозвучало со сцены в День Воли. Его стих прочитали во время Праздника Независимости, в то время, когда он находился на Окрестина, говорится в передаче «Горячий комментарий» на телеканале «Белсат».

Праздник не закончился, он только начинается, считает политик.

«Власти испугались не Некляева и Статкевича, а действий народа. Их действия можно прогнозировать как не самые благоприятные, мягко говоря, которые все глубже заводят в тупиковую ситуацию».

Некляев говорит, что шествием, которое власти не разрешили, он с соратниками хотел подчеркнуть политическую важность этого события.

«Мы хотели отдать дань памяти, дань уважения тем людям, которые героически сумели сделать то, что сделали».

«Мы сразу планировали не только шествие, но и концерт, и митинг. Никто не был против, мы содействовали. Если бы мы в этот день были достойны наших предшественников и до конца выдержали, власть бы никуда не делась, мы бы имели и шествие, и концерт. Одно другому не противоречило», – говорит Некляев.