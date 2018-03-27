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Литва расширила список Магнитского

  • 27.03.2018, 8:14

Въезд в страну запретили еще 44 гражданам РФ.

Литва расширила список нежелательных россиян в рамках так называемого акта Магнитского, добавив в него 21 фамилию. Кроме того, Департамент миграции запретил въезд в Литву еще 23 гражданам РФ. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на сообщение главы МВД Эймутиса Мисюнаса.

Согласно сообщению, 26 марта главы Министерства внутренних дел и Департамента миграции Литвы подписали указы, которые запрещают въезд в Литву 44 гражданам России.

После последнего обновления списка Магнитского в нем числятся 70 человек.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте подтвердила информацию о том, что еще 23 человека с 26 марта не смогут посещать Литву, поскольку представляют угрозу национальной безопасности.

По ее словам, согласно рекомендации МИД и предусмотренной законами возможности, фамилии дополнительно вносимых лиц не будут публично оглашаться.

16 ноября Сейм Литвы принял так называемый Закон Магнитского, согласно которому в страну запрещается въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

На данный момент известно, что в списке значатся лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя Следкома МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, который вел дело Сергея Магнитского, убитого в российском СИЗО. В их числе также судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, которые приняли решение по этому делу Магнитского, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и другие лица.


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