закрыть
27 марта 2018, вторник, 10:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Названы марки машин, которые больше всего привлекают внимание ГАИ

2
  • 27.03.2018, 8:24
  • 4,323
ФОТО НОСИТ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

Некоторые модели авто проверяют на дорогах почти каждый месяц.

Эксперты составили рейтинг автомобильных марок, владельцы которых в прошлом году чаще всего получали штрафы, пишет avtodream.org.

Чаще всего штрафы выписывалась водителям премиальные Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus, владельцы таких автомобилей в среднем получали от 5 до 11 штрафов за год. В середине рейтинга располагаются Skoda, Kia, Ford, Land Rover и Volvo с примерно одинаковыми показателями, которые составляют около 4 штрафов за год на одного водителя. В конце рейтинга с наименьшим количеством штрафов располагаются японские компании Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.

Среди самых опасных нарушений проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и значительные превышения скорости. Их чаще всего совершают владельцы все тех же марок авто, что находятся в первой пятерке.

По мнению аналитиков, чаще всего нарушителями являются владельцы дорогих автомобилей, так как для них сумма штрафов не так существенна.


популярное за неделю

Мнение

Танец с граблями
Танец с граблями Ирина Халип
Власти не хотят расставаться со своим корытом
Власти не хотят расставаться со своим корытом Леонид Кулаков
Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли