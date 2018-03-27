Названы марки машин, которые больше всего привлекают внимание ГАИ 2 27.03.2018, 8:24

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ФОТО НОСИТ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

Некоторые модели авто проверяют на дорогах почти каждый месяц.

Эксперты составили рейтинг автомобильных марок, владельцы которых в прошлом году чаще всего получали штрафы, пишет avtodream.org.

Чаще всего штрафы выписывалась водителям премиальные Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus, владельцы таких автомобилей в среднем получали от 5 до 11 штрафов за год. В середине рейтинга располагаются Skoda, Kia, Ford, Land Rover и Volvo с примерно одинаковыми показателями, которые составляют около 4 штрафов за год на одного водителя. В конце рейтинга с наименьшим количеством штрафов располагаются японские компании Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.

Среди самых опасных нарушений проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и значительные превышения скорости. Их чаще всего совершают владельцы все тех же марок авто, что находятся в первой пятерке.

По мнению аналитиков, чаще всего нарушителями являются владельцы дорогих автомобилей, так как для них сумма штрафов не так существенна.