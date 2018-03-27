Минчане против коммуналки: Ощущение, что у каждого стоит мини-бассейн 2 27.03.2018, 8:39

2,654

Фото: tut.by

В общежитиях рассказали, сколько на самом деле платят за коммунальные услуги.

Андрей Ковальчук вместе с супругой живет в одном из минских общежитий. За комнату в 22 «квадрата» с санузлом в блоке и кухней общего пользования в феврале он заплатил 134 рубля. Максим Свитин работает электриком и тоже живет в общежитии. «На весь этаж одна кухня и два туалета», — уточняет парень. В феврале он отдал за коммуналку 31 рубль. Сайт tut.by расспросил белорусов, живущих в общежитиях, сколько они платят за коммунальные услуги.

«Ощущение, что в каждом блоке стоит мини-бассейн»

Минчанин Андрей Ковальчук за комнату в 22 «квадрата» с санузлом в блоке и кухней общего пользования в одном из минских общежитий второй категории в феврале заплатил 134 рубля.

— У нас все возмущаются, говорят, будто в президентских номерах живем. Когда заселялся в общежитие два года назад, зимой отдавал 70−80 рублей. А сейчас сумма вдвое больше, — жалуется мужчина. — Сосед, который живет в двух комнатах, заплатил за январь 260 рублей.

Андрей почувствовал повышение жировки в начале этого года. Если в декабре нужно было отдать 100 рублей, то в январе цифра была уже 120 рублей. Для экономии мужчина установил в блоке диодные лампочки. Также он заменил обычные окна стеклопакетами, поэтому в комнате тепло — обогревателем семья не пользуется.

— Даже не скажу, что много тянет отопление. За февраль у меня было 16 рублей. Самая дорогая услуга — вода, причем холодная. За февраль получилось 23 рубля. Такое ощущение, что у нас в каждом блоке стоит мини-бассейн. Но это из-за того, что считается общее потребление — сколько общежитие слило воды, такую сумму на всех и поделили. Если кто-то экономит, старается меньше воды лить, то это не учитывается. Вторая по дороговизне строка в жировке — свет, там 16 или 17 рублей.

«Родители за двухкомнатную квартиру столько же отдают»

Галина живет в Жодино, в общежитии от предприятия. В блоке — совмещенный санузел, кухня на две семьи. Женщина рассказывает, что незначительное подорожание на пять рублей она отметила уже в январе.

— Тогда сумма в жировке без электричества была 41 рубль. А в феврале пришла жировка вместе с графой «плата за пользование жилым помещением» и суммой в 74 рубля. Плюс электричество, это примерно двадцать рублей в месяц. У нас установлены личные счетчики на электричество, везде светодиодные лампочки.

Коммуналка забирает от общего дохода около 6%.

— Но оплата услуг на этом не заканчивается, ведь есть еще телефоны и интернет, это дополнительно 50 рублей. Учитывая, что цены у нас, как в Минске, а зарплата на порядок меньше, то сумма для семьи достаточно большая. У меня родители за двухкомнатную квартиру столько же отдают.

«За комнату в 11 квадратов получается по 100−120 рублей»

29-летний минчанин Павел Марков с рождения живет в общежитии от Минского инструментального завода вместе с родителями и братом. Общежитие относится ко второй категории — кухня на этаже, санузел в блоке. За две комнаты в 33 квадратных метра семья заплатила в феврале 160 рублей.

— Еще в сентябре прошлого года было 70−80 рублей. В декабре сумма начала подниматься, появилась плата за отопление, в январе уже получилось 140 рублей. У нас счетчиков нет, там больше всего выходит не за отопление, а за электричество и воду. Из приборов, которые тянут много энергии, есть чайник, микроволновая печь, телевизор и компьютер. В комнате обычные лампочки стоят.

Плата за коммуналку в общежитии зависит в том числе от того, сколько человек прописано в комнате или блоке.

— Поэтому соседи тоже по-разному платят, например на двух человек выходит около ста рублей. В то же время у нас одинокая пенсионерка в блоке живет, так она заплатила 90 рублей. Есть знакомые из общежития от троллейбусного парка, там тоже ребята сильно возмущаются, за комнатку в 11 «квадратов» теперь получается по 100−120 рублей.

«Живу в комнате с двумя соседками»

Ольга (имя изменено по просьбе героини) уже семь лет живет в минском общежитии от ЧУП «Поречье». Какая услуга самая дорогая среди коммунальных платежей, девушка не знает, потому что «жировки администрация общежития выписывает от руки».

— Официальную листовку я не получаю, у меня есть только данные из двух строчек — квартплата столько, аренда столько. С ситуацией мы разобраться пробовали полтора года назад. Сказали обращаться в бухгалтерию, где нам показали не официальную жировку, которая приходит, а excel-табличку, которую я могу от руки сделать.

Сумма аренды за общежитие зависит от базовой величины и того, на каком предприятии работает жилец. У Ольги это обычно 40 рублей за койко-место, она живет в комнате с двумя соседками. В другой комнате находится еще два человека, санузел располагается в блоке, кухня в коридоре.

— Всего за февраль получилось 68 рублей. Если бы я занимала всю комнату, пришлось бы умножать, наверное, на три. В среднем за последнее время коммуналка где-то на десять рублей увеличилась. В комнате у нас нет техники, которая забирает много электроэнергии, только холодильник и телевизор. Свет на этажах горит только в вечернее время. Плюс еще плачу за телевидение и интернет 25 рублей. Если все посчитать, то получится примерно шестая часть моего дохода.

Столичные коммунальники: «С сентября жильцы должны вносить плату за пользование жилым помещением»

Директор КУП «Минские городские общежития» Алла Королюк поясняет, что коммунальные платежи для общежитий такие же, как тарифы для населения многоквартирных жилых домов.

— Повышение коммунальных платежей произошло везде, общежития не являются исключением. Однако с сентября жителям минских общежитий должны вносить плату за пользование жилым помещением. Это предусмотрено решением Мингорисполкома № 3207 от 21 сентября, там же установлена формула, по которой вычисляется плата. В этом и состоит изменение.

Напомним, что документ определяет механизм вычисления размера арендной платы для жильцов общежитий Минска (за исключением кампусов учреждений образования). Плата будет прежде всего зависеть от площади и категории общежития.

К первой категории относятся общежития, где в блоках имеются комнаты, санузел, кухня, ко второй категории — общежития, где в блоке имеется санузел, а кухня общего пользования расположена на этаже, к третьей категории — общежития, где имеются комнаты, а кухни, санузлы, душевые — общего пользования.

Приводится формула расчета суммы ежемесячной платы за проживание:

плата = БС х К1 х К2 х S.

При этом БС — это базовая ставка, которая равна базовой величине, умноженной на 0,1.

К1 — коэффициент, учитывающий местонахождение жилого помещения (равен 0,75).

К2 — коэффициент, зависящий от категории общежития. Для общежитий первой категории, где жильцам предоставляются блоки с собственным санузлом и кухней, коэффициент равен 1; второй категории (с санузлом в блоке, но общей кухней на этаже) — 0,9; третьей категории (общежития коридорного типа, в которых и кухни, и санузлы, и душевые — общего пользования) — 0,8.

S — общая площадь занимаемого жилого помещения в квадратных метрах (сумма занимаемой жилой площади (площади пола жилой комнаты) и подсобных помещений, кроме балконов и лоджий).

Плату за пользование жилым помещением также ввели и для общежитий Минской области.