Путин «объяснил», из-за чего произошел пожар в Кемерово 27.03.2018, 8:52

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Фото: Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

Правитель России поручил главе СК Бастрыкину дать правовую оценку трагедии.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в российском Кемерово, где 25 марта вспыхнул пожар, жертвами которого стали минимум 64 человека, назвал халатность и разгильдяйство причинами трагедии, сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, случившееся – «не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный». Он добавил, что в торговый центр пришли отдыхать дети, речь идет «о демографии». По словам российского президента, потеря людей происходит «из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».

Он также заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин должен дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. Путин акцентировал, что «без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут».

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. В министерстве здравоохранения РФ заявили, что по состоянию на утро 27 марта опознаны 25 тел, из них 13 – дети.

СМИ сообщают, что в здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.

По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.