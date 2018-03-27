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Истории с Дня Воли: «Мужа схватили и понесли, я начала его спасать»

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  • 27.03.2018, 8:55
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ФОТO: EPA

Белорусы делятся своими воспоминаниями о 25 марта на площади Якуба Коласа.

Снимки задержаний из Минска на День Воли облетели весь мир. Как выяснилось сегодня, минимум 110 человек задержали. Людей возили в автозаках по Минску, составляли протоколы, сегодня некоторых судили. Некоторых брутально задерживали и судили. Светлана Вергейчик – одна из задержанных под памятником Якуба Коласа – рассказала «Белсату», как все происходило.

«Они подошли, когда я сидела на скамейке и сказали, что нельзя здесь сидеть. Я сказала, что не буду ничего показывать… Потом подошел мой муж. Несколько раз они сказали, что нельзя здесь находиться «по закону». Когда он спросил, по какому, они схватили его и понесли. Я начала его спасать», – рассказывает Светлана Вергейчик.

Женщина рассказывает, что ее не запихивали в автозак, так как она уже лежала на земле.

«Муж рассказывал, что кто-то в гражданском говорил, что можно еще задержать 15 человек. Какое бездушие. Никто ничего не нарушал», – говорит минчанка.


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