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Польша нашла замену российскому газу

  • 27.03.2018, 8:59
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Страна показывает пример всему региону, как бороться за энергетическую независимость.

Польша планирует заменить российский газ за счет импорта топлива из Норвегии или США. Об этом заявил посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк, передает ТАСС.

«Мы стремимся к диверсификации источников, у нас есть добыча в Польше. Импортируем значительную часть пока из России, но направления нашей политики диверсификации публично заявлены, — сказал он. — Мы хотим покупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Это одно из наших направлений. Второе — импорт сжиженного газа, и его можно покупать у разных поставщиков». При этом польский посол добавил, что у Варшавы «есть возможности получать объемы сжиженного газа, достаточные для обеспечения Польши и региона».

По словам Марчиняка, «вопрос не в том, чтобы отказаться от поставок газа из России, а в том, чтобы от них не зависеть». Он также отметил, что Польша уже строит газопровод из Норвегии, а в случае высокой цены сжиженного газа из США сможет закупать его и у других поставщиков.

Напомним, что Польша является одним из противников реализации российского проекта «Северный поток — 2». В польской столице считают, что проект несет угрозу для энергетической и политической безопасности Европы, так как с его помощью «нынешняя власть России завладеет газовым рынком ЕС» и «расколет Европу».

В результате, по мнению Варшавы, страны Прибалтики и Польша в дальнейших переговорах останутся один на один с Москвой, а дополнительная инфраструктура между Россией и Германией повысит зависимость Западной Европы от российского газа.

При этом в качестве альтернативы Польша считает необходимым реализовать проект строительства собственного газопровода «Baltic Pipe» мощностью 10 млрд кубометров в год, закончив его строительство к концу контракта между Польшей и «Газпромом» в 2022 году. В нем поставщиком газа должна стать Норвегия, а сам трубопровод пройдет по территории Дании к польским берегам в Балтийском море.


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