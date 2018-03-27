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Минчанин принес в милицию мину: из здания эвакуировали людей

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  • 27.03.2018, 9:18
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Снаряд был найден в Минском районе во время охоты.

В опорный пункт на улице Герасименко мужчина принес найденную мину времен ВОВ, чтобы сдать ее в рамках операции «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Оказалось, что снаряд гражданин нашел в Минском районе во время охоты.

«Зная о том, что в столице проходит СКМ «Арсенал», минчанин решил обратиться за помощью к своему участковому инспектору милиции и сдать опасную находку», — рассказали в милиции.

В здание вызвали группу разминирования. В это время старший участковый оцепил здание и эвакуировал из него всех граждан — помещение опорного расположено на первом этаже двухэтажного административного здания, рядом находятся помещение коммунальной службы, а на втором этаже — филиал Дворца детей и молодежи «Золак».

Группой разминирования мина времен Великой Отечественной войны от миномета 50 калибра была уничтожена.


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