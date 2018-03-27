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Эрдоган настаивает на скорейшем принятии Турции в ЕС

  • 27.03.2018, 9:27

На саммите Турция-ЕС обсуждался вопрос либерализации визового режима для турецких граждан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита Турция-ЕС выразил оптимизм относительно улучшения отношений с Европой и заявил о желании как можно скорее присоединиться к Евросоюзу, сообщает "Укринформ".

"Турция желает как можно скорее быть принята в состав ЕС. Мы хотим также либерализации визового режима для своих граждан. Наши граждане не должны терять доверие к ЕС. Мы надеемся, что в отношениях между Турцией и Европейским Союзом мы оставили позади тяжелые времена", - заявил президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что его страна выполняет свои обязательства по борьбе с терроризмом и противостоянию потоку беженцев, которых на территории Турции уже около четырех миллионов.

В то же время, председатель Европейского совета Дональд Туск не разделил оптимизма турецкого лидера, отметив, что ЕС и дальше обеспокоен из-за ситуации в Турции с соблюдением принципов правового государства.

В частности, он раскритиковал содержания под стражей в Турции граждан ЕС, а также выразил обеспокоенность относительно военных действий страны в Сирии.

По данным Еврокомиссии, во время саммита, который проходил в болгарской Варне участники должны были обсудить вопросы энергетики и безопасности, беженцев и миграции, борьбы с терроризмом, упрощение визового режима с Анкарой, а также внутриполитическую ситуацию в Турции и конфликты в регионе.

В январе министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара выступает против "привилегированного партнерства" с Европейским союзом. По его мнению, Турцию нельзя воспринимать как "лагерь для беженцев", с которым нужно сотрудничать в вопросе предотвращения нелегальной миграции или же в качестве "военного штаба" для обращений относительно борьбы с терроризмом.

Осенью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна больше не заинтересована в членстве в Европейском Союзе, но, в то же время, Анкара не собирается в одностороннем порядке выходить из переговоров с Брюсселем.

Oтношения между Турцией и странами ЕС ухудшились после неудачной попытки переворота в июле 2016 года, когда в стране начались массовые аресты и сокращения. Во время действия режима чрезвычайного положения были арестованы около 50 тысяч человек, а более 110 тысяч уволили с государственной службы или лишили воинских званий.


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