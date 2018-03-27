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Немецкий суд арестовал Пучдемона

  • 27.03.2018, 9:45

В ближайшие 60 дней политика могут экстрадировать в Испанию.

Районный суд Ноймюнстера земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии арестовал экс-главу парламента Каталонии Карлеса Пучдемона, ранее задержанного вблизи датской границы, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод – zn.ua).

Теперь по запросу испанских властей немецкая прокуратура займется его экстрадицией. Данный вопрос будет находится в ведении земли Шлезвиг-Гольштейн, так как беглый политик был задержан именно на ее территории.

Прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн должна получить от Испании все необходимые документы по его делу и проверить, есть ли условия для экстрадиции. Если экстрадиция будет признана уместной, Пучдемона выдворят в Испанию в течение 60 дней, сообщает Kieler Nachrichten.

Экс-главу Каталонии задержали в воскресенье, 25 марта, на шоссе вблизи Ноймюнстера, в 80 км к югу от датской границы. В четверг, 22 марта, он отправился в Брюссель из Хельсинки. Обратно в Бельгию, где политик скрывается после бегства из Испании, он ехал через Швецию, Германию и Данию. Пучдемона задержали по европейскому ордеру, выданному Верховным судом Испании.

В Испании тысячи сторонников политика вышли на демонстрацию против его задержания в Германии. Демонстрация переросла в столкновения с полицией. В результате инцидентов пострадали 53 человека, в том числе четыре правоохранителя.

Напомним, 11 марта в Барселоне состоялась демонстрация сепаратистов, выступающих за отделение региона от Испании. Они требовали от политических партий, выступающих за независимость региона, скорейшего формирования правительства и создания Каталонской республики.

В декабре прошлого года на региональных выборах победу одержали сторонники отделения Каталонии, однако местное правительство так и не удалось сформировать.

После провала попытки создать независимое каталонское государство экс-глава правительства Карлес Пучдемон выехал за пределы страны, а организаторы октябрьского референдума об отделении Каталонии от Испании находятся под следствием.

24 марта Верховный суд Испании начал производство против бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и еще 12 политиков. Также суд выдал ордер на арест шести "сепаратистов", среди которых и экс-глава парламента Каталонии.

Кроме того, суд разрешил взять под стражу нового кандидата на пост главы каталонского правительства Жорди Турулла, которому грозит до 30 лет лишения свободы, и еще четырех каталонских политиков.


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