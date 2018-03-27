Белорусы в США: Купить дом за $300 тысяч – обычное дело 27.03.2018, 9:32

Как белорусская семья уехала за американской мечтой.

Три месяца назад минчанка Карина пересекла океан, чтобы начать там совместную жизнь с мужем. А в апреле ребята покупают дом в Миннеаполисе, штат Миннесота, взяв почти $300 тыс. в кредит на 30 лет. Говорят, что для Америки это нормально. О стране возможностей, ее неписаных правилах и о том, как сложно выбрать здесь дом, имея в распоряжении космический по минским меркам бюджет, Карина рассказала в интервью Onliner.by:

«Зачем мы переехали? Муж ехал за американской мечтой, я — за мужем. Для старта он выбрал Миннесоту, потому что здесь в свое время обосновались его братья. По уровню жизни штат занимает второе место в стране. В Миннесоте тихо, безопасно, много университетов, хорошая медицина и идеальные условия для малого и среднего бизнеса. Сюда приезжают для того, чтобы зарабатывать деньги и тратить их на большую семью.

В Миннесоте абсолютно все для семьи: семейные рестораны, семейные магазины и даже обеденные комплексы исключительно семейного размера. Не везде можно купить один йогурт — только упаковку на 12 штук. Нужны резиновые перчатки — только по 50 пар в пачке. Огромные дома, гигантские машины, большие семьи, большие порции — Штаты в целом болеют страшной гигантоманией.

Нам по 25 лет. В Минске даже успешные представители нашего поколения могут позволить себе только аренду приличной квартиры. В США же достаточно быть нормально трудоустроенным, чтобы тебе выдали кредит на покупку собственного дома. Правда, после кризиса 2008 года банки ведут себя очень осторожно и раздают кредиты далеко не всем подряд, бюрократии и придирок хватает. Но у нас, кажется, получилось: ипотека одобрена, мы уже выбрали дом, и в апреле должна состояться сделка.

До апреля мы живем в апартаментах. Причем аренда обходится нам дороже, чем будет обходиться кредит. Наши апартаменты находятся в хорошем районе и соответствуют минским стандартам для трехкомнатной квартиры: две спальни, гостиная, гардеробная, два санузла, балкон и кухня. Когда нет трафика, добраться до центра можно за 15 минут.

Мы платим за них около $1950 вместе с «коммуналкой», в которую входят уборка снега зимой и листьев осенью, покос травы летом, услуги сантехника, электрика, вывоз мусора, ежедневная уборка мест общего пользования. В частном доме все это будет отдельная и довольно существенная статья расходов. А поскольку мы собираемся переезжать, то каждый месяц платим еще на $250 дороже, чем если бы заключили контракт на год.

Кроме того, в наших апартаментах есть секьюрити, бесплатный мини-кинотеатр, спортзал, отдельное здание для вечеринок, отапливаемый паркинг и, кстати, мусоропровод — для него предусмотрена отдельная комната, в которой очень приятно пахнет.

Конечно, это не самые дешевые апартаменты в Миннеаполисе. Наши друзья снимают квартиру с двумя спальнями всего за $900, но она находится в менее благополучном районе и в очень скверном доме. Там постоянно все ломается.

Платить около $2 тыс. в месяц за апартаменты очень накладно и бессмысленно: выплаты по кредиту на дом будут меньше. Поэтому мы торопились с принятием решения и потратили на поиски всего два месяца, хотя в США принято выбирать дома годами. За январь и февраль мы пересмотрели 68 вариантов. Процесс выбора не был для нас приятными хлопотами, а превратился в работу на полный день.

Как мы выбирали дом

Поскольку у нас пока нет детей и необходимости в большом доме, мы рассматривали варианты до $325 тыс., исходя из расчета оптимальной оплаты по кредиту. Я считала, что даже $300 тыс. — это очень много, но рынок недвижимости в Миннесоте жутко перегрет: риелторы говорят, что за последние пять лет цены выросли почти вдвое. Хорошие варианты в благополучных районах стартуют от $300 тыс. Но это либо дома, которым по 30—50 лет, либо более свежие, но в отдаленных «спальниках».

Многие дома мы отвергали прямо с порога: заходишь — и тебе в нос ударяет запах. Запах старого дерева, стариков, медикаментов, приправ — воняет до рези в глазах. Таким домам по 50—100 лет — ничего удивительного, что они «с душком». Но подчеркну: речь идет о вариантах немногим дешевле $300 тыс.

Дома здесь строятся буквально из картона. Они теплые, но звукоизоляция просто отвратительная. Когда мы были на просмотрах, я поднималась на второй этаж и слышала все, о чем мой муж говорит с риелтором.

Я видела здесь только один дом с нормальной звукоизоляцией — его построил своими руками белорусский эмигрант. Купил участок, снес все, что там было, и возвел каменный дворец с остроконечными башенками, балкончиками, окнами-бойницами. В этом доме 1400 квадратных метров отапливаемой жилплощади, а «коммуналка» составляет всего $500.

Смотрели новые апартаменты, таунхаусы (они дешевле, и в них есть сервис), но отвергли из-за того, что в таунхаусах общие с соседями стены, а значит, придется попрощаться с шумными вечеринками. Американцы не будут стучать тебе в дверь и просить сделать потише — они сразу позвонят в полицию.

А лишить себя домашних вечеринок в США — это не то же самое, что в Беларуси. Здесь плохо развит общественный транспорт. Он медленный, остановочных пунктов мало, маршрут тянется через весь город, поэтому спокойно распивать алкоголь можно только там, где ты ночуешь. Есть, конечно, Uber, на котором можно доехать до бара и обратно, но в пятницу вечером за поездку в одну сторону придется отдать около $30—50!

Еще в Миннесоте довольно суровый климат, и для того, чтобы в доме было теплее, строят цокольный этаж. Без него дом практически неликвиден: мало того что он будет на порядок дешевле (в некоторых случаях дисконт может составить $100 тыс.), продать его даже по такой цене будет сложно. Поэтому мы рассматривали варианты исключительно с цоколем. Американцы располагают там гостевые спальни, организовывают лаундж-зону, бар с кальяном и поют караоке, не мешая соседям.

По той же причине важно, чтобы из дома можно было попасть в гараж, не выходя на улицу. Зимой в Миннесоте бывает до −30°C, и люди стараются устроить свою жизнь так, чтобы можно было дойти до автомобиля не только в ватных штанах и пуховике, не ждать, пока прогреется мотор, и не отдирать ледяную корку с лобового стекла, а просто сесть в машину и поехать.

В общественных местах — бизнес-центрах, гипермаркетах — есть свои крытые паркинги, где ты оставляешь автомобиль и точно так же, не надевая куртки, проходишь в отапливаемое помещение. За много лет люди приспособили город под суровые климатические условия. Многие жители Миннеаполиса вообще не носят куртки в будние дни. В общем, дома с отдельно стоящими гаражами мы тоже не рассматривали (а в нашей ценовой категории их было много).

Кстати, в процессе поиска домов мы обратили внимание на то, что у американцев ужасный вкус. Одна стена красная, другая — синяя, третья — белая. Обои в цветочек, встроенная кухня цвета детской неожиданности, бежевый ковролин. Наверняка в особняках за миллион долларов и отделка соответствующая, но минские хрущевки за $40 тыс. выглядят лучше, чем многие американские дома до $300 тыс.

Что мы выбрали в итоге?

Мы пересмотрели все дома, которые продавались в престижных районах, отвергли их и решили немного расширить границы, посмотрев районы попроще. Нашли дом, которому всего два года, с хорошей планировкой, цокольным этажом, задним двором, выходящим в лес, гаражом на три машино-места, вход в который организован прямо из дома, новой кухней, сантехникой, стиральной машиной — в общем, хороший вариант всего за $260 тыс.

Дом находится в обычном «спальнике». Возможно, здесь не самые лучшие школы, но, пока у нас нет детей, нам важно, чтобы жилье было комфортным и можно было быстро добраться в центр. Мы проехались по району — выглядит он вполне благополучно: дворики у всех аккуратные, автомобили новые — не похоже на гетто, где подростки толкают наркотики на детской площадке, а засыпать приходится под звуки разборок с копами и стрельбой.

Этот дом построен в 2015 году. В нем четыре спальни, одна ванная, 100 квадратных метров общей площади, участок — 11,3 сотки земли. Без пробок до центра можно добраться за 15—20 минут. Задний дворик выходит прямо в лес с белками и енотами — никаких соседских окон, полная приватность. До идеала осталось только достроить террасу. Мебель на фото выставлена для инсталляции, жильцы заберут ее, останутся только кухня и сантехника.

Дом был выставлен на продажу за $260 тыс. Но если в Минске продавец еще должен побороться за покупателя и торг идет на понижение, то в Миннеаполисе хорошие варианты выставляются по заведомо заниженной цене, чтобы вызвать ажиотаж. Покупатели вынуждены торговаться на повышение. Причем это закрытый аукцион, и ты не знаешь, какие ставки сделали другие. Мы дважды упустили варианты, которые устраивали нас по цене и качеству, хотя предлагали на $10 тыс. больше стартовой стоимости. На третий раз нам повезло.

Дом, который выбрали мы, висел в объявлениях всего сутки, и за это время свои предложения по цене внесли шесть покупателей. Мы понимали, что можем упустить этот вариант, и тут же сообщили риелтору, что готовы купить его за $278 тыс. Наше предложение оказалось лучшим. Но к этой цене прибавятся еще расходы на оформление сделки и риелторские услуги, которые в нашем случае составили $17 тыс.

Сейчас мы находимся в ожидании сделки. Процесс получения финансирования от банка очень сложный. Все, что от нас зависело, мы уже сделали, остается только скрестить пальцы.

Мы будем платить по кредиту $1800—1850 в месяц. В эту сумму входят страховка на дом и страховка на кредит, которую мы должны оплачивать до тех пор, пока не вернем 20% стоимости дома. Первый взнос — 5% плюс стоимость сделки и риелторских услуг. Процентная ставка фиксированная — 4,6% годовых.

Мы взяли кредит на 30 лет, но, если решим переехать, не беда: продадим дом и погасим остаток долга за счет вырученных денег. Поэтому нельзя сказать, что теперь мы связаны по рукам и ногам. В США все живут в кредит. Жилье здесь иначе, кроме как в кредит, не покупается. Поэтому и стоит оно так дорого: его могут позволить себе не только те, кто заработал живые деньги, но и те, кто рассчитывает заработать их в далеком будущем».