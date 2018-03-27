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На Дне Воли у журналистов «угнали» 10 операторских дронов

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  • 27.03.2018, 9:53

Где сейчас находятся устройства – неизвестно.

Во время «Праздника независимости» возле Театра оперы и балета в Минске угнали несколько дронов, с помощью которых медиа и частные лица вели трансляцию и запись мероприятия. Где находятся устройства – неизвестно, сообщает «Белсат».

Дрон, который должен был снимать для нашего канала, угнали сразу после того, как его подняли в воздух. Аппарат улетел, успев выслать только один кадр.

По словам представителя «Белсата» в Беларуси Алексея Минчонка, последствиями происшествия занимается владелец дрона, а не редакция (дроны арендуются вместе с оператором, который несет ответственность за устройство). Милиция сообщила, что нужно писать заявление о краже в Центральный РУВД.

«Если дрон не найдется, будем думать, что делать дальше», – сказал Алексей Минчонок.

Около трех минут трансляции с помощью дрона устроил портал tut.by, после чего дрон перехватили.

От действий злоумышленников пострадали также несколько частных лиц.

Полеты дронов в Беларуси не запрещены. Есть специальная карта, где обозначены объекты, над которыми дроны летать не могут. Но Театр оперы и балета, а также площадка над ним, в эту карту не включены.

Перехватить дроны можно с помощью специальной техники, которая сбивает сигнал с земли и передает его другому оператору.

Белорусское конструкторское бюро «Радар» разработало такие комплексы — «Гроза-С» и «Гроза-Р».

«Гроза-Р» построена на базе микроавтобуса. Станция позволяет наблюдать за эфиром и выявлять каналы радиосвязи беспилотных авиационных комплексов. Операторы «Грозы-С» могут вмешиваться в работу и полностью перенимать контроль над ним. На развертывание комплекса требуется около 10 минут.

Эти системы официально не стоят на вооружении белорусской армии, но, скорее всего, их имеет КГБ и МВД.

Главный редактор tut.by Марина Золотова в разговоре с пресс-службой БАЖ выразила уверенность, что за угоном дронов стоят спецслужбы.


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