«После новостей про Кемерово думала: А где тут выход?» 2 27.03.2018, 10:23

1,221

Фото: Дарья Бурякина/tut.by

Как МЧС проверяет минские торговые центры.

На то, чтобы эвакуировать посетителей и работников торгового центра «Замок» в Минске, сегодня ушло 10 минут. «Но надо учитывать, что сегодня понедельник, а не суббота и не воскресенье, когда намного больше людей», — отмечает главный инженер торгового центра Вячеслав Демидов. Tut.by понаблюдал, как эвакуировали людей из-за пожарной тревоги.

В воскресенье, 25 марта, в российском Кемерове произошла трагедия. Торговый центр «Зимняя вишня» загорелся, в нем погибли больше 60 человек, еще 10 человек до сих пор не нашли.

В Беларуси после трагедии МЧС проверяет, как работают системы эвакуации в крупных торгово-развлекательных центрах. Сегодня в Минске экстренно эвакуировали посетителей и работников торговых центров «Галерея», «Титан» и «Замок».

Сегодня на одном из этажей торгового центра «Замок» запустили ручной пожарный извещатель. Он передал сообщение о пожаре. По торговому центру разнесся пронзительный вой сирены. Автоматически включилась пожарная сигнализация, а вместе с ней — система оповещения людей о пожаре.

— Внимание! Пожарная опасность! Просьба работников и посетителей покинуть помещение согласно плану эвакуации! Внимание! Пожарная опасность…

Посетители торгового центра недоуменно оглядывались. Не все сразу начали думать, как уйти. Похоже, ситуация стала больше напоминать людям реальную, когда на этажах торгового центра откуда-то сверху стали опускаться противопожарные шторы. Специальная система отделяет коридор вдоль торговых залов от атриума — пустого пространства в центре. Дым должен скапливаться там и подниматься через специально открытую вентиляцию наверх.

Зеленые стрелки, указывающие направление движения, загорелись. Правда, нельзя сказать, что непривычному человеку в освещенном помещении торгового центра их легко заметить.

Лифты во время извещения о пожарной опасности опускаются на первый этаж и останавливаются — ими пользоваться нельзя. Эскалаторы — останавливаются, по ним, как по обычной лестнице, можно спускаться вниз.

Сотрудники охраны торгового центра показывают людям на этажах, куда идти.

Люди идут к выходам — к главному выходу из торгового центра и к выходу со стороны парковки. Несколько минут — и все больше людей скапливается у входа в торговый центр.

— Страшно, тревожно, — говорит продавец торгового центра Наталья, которая выглядит взволнованно. — Честно — первый раз слышу такое оповещение, поэтому так реагирую.

— Сегодня смотрели телевизор, знаем про несчастье в Кемерове. Ужас какой-то. Поэтому сразу поняли, что тревога учебная, — подключается к диалогу посетительница торгового центра Лариса Федоровна. — Если б не чувствовали это, наверное, собрались бы еще быстрее, побежали бы.

Мария Аршавская с мужем и двумя детьми спустилась по лестнице в сторону паркинга. Говорит, что четыре года их семья жила в Арабских Эмиратах.

— Там в детском саду регулярно проводили противопожарные учения. Дочка мне рассказывала. С сентября она в белорусском детском саду — ни разу не было у них еще такой эвакуации.

Мария считает: правильно, что в торговых центрах сегодня проводят учебную тревогу. Она с дочкой часто приходит в «Замок» на каток.

— Учитывая сегодняшние новости, сегодня как раз сидела и размышляла, что не знаю, где здесь лестницы, если что, куда спускаться. Муж мне рассказал, что остановятся эскалаторы — и по ним можно будет спуститься вниз. Мы так и спустились. Где эвакуационные выходы, где обычные ступеньки на улицу — это мне неочевидно, хоть я и бываю в этом торговом центре нередко.

Еще одна посетительница торгового центра Ольга Евсюк стоит у дверей торгового центра вместе с 12-летним сыном. Женщина ободрительно хлопает сына по плечу и говорит:

— Сынок, понимаешь, что нужно быть спокойным?

Всеволод — ребенок с аутизмом. Мама считает, что сегодняшняя ситуация ему на пользу.

— Я как раз объяснила ребенку, что паниковать не надо, что надо, чтобы все спокойно вышли. Я сама работаю в торговле, и у нас периодически проводят эвакуацию, привыкла, а тут — и ребенку полезно.

На то, чтобы эвакуировать всех людей из торгового центра «Замок» днем в понедельник, ушло десять минут — при нормативе в сорок, уточняют сотрудники торгового центра «Замок».

— Но надо учитывать, что сегодня понедельник, а не суббота и не воскресенье, когда намного больше людей, — не торопится обольщаться главный инженер торгового центра Вячеслав Демидов. — Сегодня, конечно, справились хорошо.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко рассказывает: эвакуация прошла хорошо, но показала, что некоторые люди впадали в стресс.

— Видно было, что не все правильно реагируют, теряются. Не все сразу соглашались пройти к эвакуационному выходу. Некоторые забывали, где именно находятся их дети, тушевались и не знали, как поступить. Такие тренировки позволяют увидеть возможные нюансы и помогают людям правильно реагировать на стрессовую ситуацию.

Ольга Мельченко припоминает общие советы, как вести себя в случае задымления.

Дышать через носовой платок, помогать сбитым с ног. Спасатели о том, как вести себя при пожар

— А если вы заблокированы огнем или дымом, пытайтесь каким-то образом себя обозначить. Выходите ближе к окну, подавайте сигналы, дышите свежим воздухом и пытайтесь сообщить в МЧС, где находитесь.

«До родителей двух девочек мы не дозвонились»

На четвертом этаже торгового центра «Замок» есть большой детский игровой центр Discovery Maxi.

Когда журналисты поднялись туда, о том, что полчаса назад прошла эвакуация, уже ничто не напоминало. Администратор детской игровой зоны Светлана рассказала, как все прошло.

— Как только поступает сигнал о пожаре, мы в срочном порядке эвакуируем детей, в первую очередь. Все турникеты опускаются, чтобы дети могли без препятствий покинуть помещение. У нас четыре эвакуационных выхода. Есть стремянка, на ней закреплены ножницы. В случае настоящего ЧП мы можем быстро разрезать игровую сетку и выпустить детей. Когда сегодня прозвучал сигнал о пожаре, некоторые родители были вблизи центра. Они забрали детей и сами эвакуировались. До родителей еще двух девочек мы не дозвонились. Написали им записку, прикрепили на стекло: не волнуйтесь, дети с сотрудниками на первом этаже. И прошли через паркинг на первый этаж. Девочки немного тревожились, но мы им объяснили, что все будет хорошо.

Светлана вспоминает, что однажды уже приходилось эвакуироваться. Тогда в помещениях отключили свет — детей вывели «паровозиком».

— Сегодня, перед тем как покинуть этаж, мы проверили еще и туалеты — мало ли, вдруг там кто-то задержался. И да — троих взрослых отдельно попросили уйти. Мы же должны беспокоиться о безопасности всех.

В торговом центре «Замок» системы пожарной безопасности обслуживает компания «Анваз». Ее представитель Сергей Солонович рассказал, что на специальный пульт поступают сигналы от всех пожарных извещателей, которые установлены в торговом центре.

Если кто-то сообщил о пожаре при помощи кнопки — это тоже будет видно на мониторе в технической части торгового центра.

— На пост охраны сведены сигналы со всех систем пожарной безопасности, системы водяного пожаротушения, системы передачи. Система адресная: видно, где извещатель сработал — не просто этаж, а до метра. Это позволяет лучше среагировать на ситуацию, — рассказывает Сергей Солонович.

Начальник РОЧС Центрального района Минска Денис Протько по итогам учения сделал общее замечание посетителям торгового центра.

— Не все относились серьезно к тому, что надо эвакуироваться. Каждый человек должен понимать, что от его поведения тоже многое зависит.

«Эвакуационные выходы должны быть всегда свободны»

К торговому центру замечаний серьезных не было, все необходимые системы сработали. Но проверки будут проводиться.

— Если я иду в обычное время по торговому центру и вижу, что эвакуационный выход закрыт, я должна кого-то об этом предупредить? Это нарушение?

— Эвакуационные выходы должны быть всегда свободны. Если гражданин увидел, что дверь закрыта, он вправе обратиться к собственнику объекта с просьбой открыть эвакуационный выход. Если нет реакции, он должен настоять на этом, — ответил Денис Протько. — Но не каждый выход эвакуационный. Эвакуационные выходы обозначены надписями «выход».

Денис Протько добавил, что в некоторых торговых центрах и офисных зданиях есть электрозамки.

— Когда в обычном режиме работники прикладывают специальную карточку, а в случае, когда дверь является эвакуационной, она автоматически разблокируется. И вы можете просто нажать на ручку и выйти.

— А если, как бывает: многоэтажный бизнес-центр, а ключи от пожарной лестницы внизу, у охраны?

— Каждый владелец помещения обладает какой-то частью мест общего пользования. Он также имеет право на свободный доступ к эвакуационному выходу, — отметил Денис Протько. — В жилых домах есть такой момент: основной эвакуационный выход там, конечно, это путь из квартиры. Но есть и второй, который предусматривается с пятого и более высоких этажей — выход на балкон. На каждом балконе есть так называемая мертвая зона, участок глухой стены порядка метра двадцать. Там обычно граждане складируют свою мебель, предметы обихода. Но человек за этой глухой стеной может находиться в безопасности и ожидать прибытия пожарных подразделений. Поэтому балкон не нужно захламлять.