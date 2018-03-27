Видеофакт: Сторонник теории плоской Земли попытался полететь в космос 1 27.03.2018, 10:15

Фото: EAST NEWS

61-летний Хьюз осуществил задумку, над которой работал в течение нескольких лет.

Американcкий инженер Майкл Хьюз совершил первый полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская. Запуск состоялся в пустыне Мохаве, а полет продлился несколько минут, пишет «Хайтек».

Летательное устройство Хьюза поднялась на высоту 572 метра, после чего начало падать. Чтобы обезопасить себя, инженеру пришлось раскрыть основной и запасной парашюты, но, по его словам, несмотря на меры предосторожности, посадка все равно получилась жесткой. Хьюз заявил, что чувствует себя нормально, однако пожаловался на небольшую боль в спине. Его осмотрели врачи скорой помощи, которые отметили, что здоровью исследователя ничего не угрожает.

«Я устал от разговоров о том, что струсил и не собрал никакую ракету. Я взял себя в руки и сделал это», — заявил он журналистам после приземления.

61-летний Хьюз осуществил задумку, над которой работал в течение нескольких лет — паровую ракету он собирал у себя в гараже. Кроме того, несколько запусков, которые были запланированы на 2017 год, отменились. В первый раз это случилось из-за запрета Бюро по управлению государственными и общественными землями США, которое отметило, что он не может запустить ракету с территории своего участка, так как это может быть небезопасно для окружающих. В ноябре 2017 года Хьюз планировал совершить полет с территории пустыни, однако старт неоднократно откладывался из-за технических неполадок, а также протестов со стороны местных властей.

Теперь в планах исследователя — собрать ракету, которая сможет взлететь на еще большую высоту — приблизительно 110 километров. Оттуда Хьюз планирует сделать несколько фотографий, где, по его задумке, будет виден изгиб Земли, который докажет, что планета не имеет эллипсоидную форму. После этого инженер планирует баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

Майкл Хьюз — не единственный активист, который заявляет о том, что Земля является плоской. В ноябре 2017 года в США состоялась первая конференция сторонников теории плоской Земли. Кроме того, известный рэпер B.o.B, который принял участие в конференции, записал дисс на популяризатора науки Нила де Грасса, где есть строки «Почему искривление горизонта нельзя увидеть в природе? Почему только у NASA есть фотографии изгибов Земли? Ты че, масон?». Ученый записал ответный трек с помощью своего племянника, где отметил устаревшие взгляды музыканта: «Чувак, проясняю: даже если ты отстаешь на 500 лет в своих доводах, это не значит, что мы не будем любить твою музыку».