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Самый бедный японец за час зарабатывает суточный бюджет белоруса

  • 27.03.2018, 10:34

Каждый пятая белорусская семья с трудом сводит концы с концами.

Примерно 4,8 миллиона белорусов живут меньше чем на 13 рублей в день (около $6). Среднедушевой медианный уровень реальных доходов в конце прошлого года был 392 рубля, пишет ekonomika.by. Получается, половина белорусов имела в распоряжении меньше 400 рублей в месяц. Для сравнения: в ряде развитых стран минимальная почасовая оплата труда выше, чем суточный бюджет «среднего» белоруса. Так, самый бедный японец зарабатывает 780 иен в час ($6,88), минимальная почасовая оплата в США - $7,25, в Германии – 8,5 евро в час.

77% всех расходов белорусов составляют потребительские товары и услуги. В прошлом году основная часть доходов уходила на питание: чуть больше 40%. Четверть своего бюджета наши сограждане тратят на оплату разного рода услуг, 30% уходит на непродовольственные товары.

Показатель расходов на продукты у белорусов практически не меняется уже много лет. В 2005 году он был 44%, потом постепенно снижался, достигнув в 2010 году 39%. После чего затраты на еду и напитки колебались между 40% и 43%.

Для сравнения литовцы тратят на еду примерно 33% своей зарплаты, латыши – 26%, поляки – 24%, россияне – 32%, украинцы − 54%.

На текущие расходы белорусские семьи тратят практически всю зарплату.

Как показало исследование программы «Поколения и гендер», каждый пятая белорусская семья с трудом «сводит концы с концами», почти 45% семей − с затруднениями. Лишь одна из трех не имеет с этим проблем, пишет «Завтра твоей страны».

Уровень жизни белорусов один из самых низких в Европе

− Если сравнивать с другими европейскими странами, Беларусь однозначно входит в Топ-3 стран с самым низким уровнем жизни. Мы можем бороться за места на «пьедестале» с Молдовой, Украиной и Албанией, − говорит руководитель проекта «Кошт урада», экономист Владимир Ковалкин.

С момента, когда экономисты стали измерять покупательную способность с помощью индекса ЧаркиШкварки – показателя того, сколько можно купить свинины и водки на среднюю зарплату − среди соседей белорусы всегда занимали по уровню доходов предпоследнее место, опережая только Украину.

А первое место среди наших соседей по уровню жизни в индексе ЧаркиШкварки занимают поляки. Следом идут литовцы, латыши, россияне, живущие в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Для сравнения восточноевропейский показатель трат на предметы первой необходимости составляет 20-25% от общих расходов граждан.

− Чтобы по уровню жизни белорусы могли более или менее соответствовать чехам или полякам, надо зарабатывать в два раза больше. То есть для «счастья», как говорилось в «Золотом теленке», белорусам нужно иметь среднюю зарплату ближе к 800-900 долларам, − считает Владимир Ковалкин.

Вот только надеяться на то, что уровень жизни в ближайшие лет пять кардинально улучшится, не приходится.

Эксперт отмечают, что рост валового внутреннего продукта – мизерный. Экономика страны долгое время была в состоянии спада и рецессии, она не может обеспечить среднюю зарплату на более высоком уровне.

По словам экономиста, поскольку противостояние между Россией и Западом продолжатся, экономика восточных соседей значительно расти не будет. А это значит, что и экспорт белорусских товаров существенно не увеличится, а вместе с ним не стоит рассчитывать на рост зарплат.


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