Белорусы уходят в «партизаны» 27.03.2018, 10:54

Как витебчанин три года скрывается от военкомата.

Уклонение от прохождения воинской службы в нашей стране – уголовно наказуемое деяние, за которое можно получить штраф, арест и даже ограничение или лишение свободы, пишет «Витебский курьер». Недавно в Браславе молодому человеку, игнорировавшему повестки в военный комиссариат, назначили наказание в виде штрафа в размере 90 базовых величин.

Но даже реальное наказание не пугает некоторых молодых людей, которые принципиально отказываются идти в армию. Свою историю рассказал 26-летний житель Витебска Антон (имя изменено).

- Когда я закончил университет в Минске, мне уже было 23 года. Согласитесь, довольно глупо в этом возрасте идти в армию, чтобы тобой командовали 19-летние юнцы. Тогда я и принял решение скрываться.

Антон говорит, что ему помогает то, что работает он дистанционно программистом в одной столичной кампании. Свои обязанности выполняет по интернету из Витебска, а в офис в Минск приезжает максимум раз в месяц, чтобы подписать нужные бумаги.

- Представители военкомата приходили ко мне на работу, но начальник честно отвечал, что не знает, где я нахожусь.

У Антона в Минске временная регистрация, но там он не живет, а вместе с девушкой без договора найма снимает квартиру в Витебске. Повестки пытались приносить и к его маме в Витебске, где он прописан, но также вручить не смогли – родственники отказывались расписываться в их получении.

- Конечно, спасибо родителям, которые меня поддерживают в моем решении. Маму даже уговаривать особо не пришлось, она читает новости и в курсе того, что происходит сегодня в белорусской армии. А после случая в Печах и сама сказала, что лучше я буду скрываться, но останусь живым.

Напомним, что в октябре в военной части Печи Борисовского района было найдено тело солдата-срочника Александра Коржича.

- До 27 лет мне осталось продержаться пару месяцев. За эти годы, пока я скрываюсь, я несколько раз менял номера телефонов, создавал другие странички в соцсетях. Еще я никогда не беру трубку, если не знаю, кто мне звонит. Конечно, я понимаю, что если бы в военкомате очень захотели, то меня бы уже нашли, но, видимо, срочников пока хватает.

Недавно проводился призыв из запаса военнообязанных граждан, в том числе и женщин, имеющих военно-учетную специальность. Всего по стране в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил было призвано порядка 2 тысяч человек.

- Таким образом в «партизаны», как это называют в народе, забрали трех моих знакомых. Причем за одним пришли на работу, и никого не волновало, что у него дома жена и маленький ребенок, которому всего годик.

Антон понимает, что даже достижение возраста в 27 лет окончательно его не спасет. И пусть за это время ему не вручили ни одной повестки, все равно у молодого человека могут быть проблемы. Например, если он будет устраиваться на государственную работу официально, то у него потребуют военный билет, а предъявить ему нечего.

- После 27 лет на срочную службу меня призвать уже не смогут. Если потребуют, я оплачу штраф. Лучше уже так, но тратить год жизни на армию я не намерен, – подытожил Антон.