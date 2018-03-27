закрыть
27 марта 2018, вторник, 10:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Елена Толстая: Цифры задержаний на День Воли занижаются

  • 27.03.2018, 10:51
Фото: AFP

Задержано не менее 100-120 человек только в Минске.

Сопредседатель Движения солидарности «Разам» и один из лидеров БНК Елена Толстая была задержана на площади Якуба Коласа. Она поделилась своими впечатлениями от акции, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса:

- Спасибо тем женщинам, которые подхватили флаги на площади, которых почему-то нет на фотографиях. Спасибо всем, кто имел мужество прийти площадь Якуба Коласа.

Задержано не менее 100-120 человек только в Минске. И это - позор режима! Почему-то озвучивают втрое заниженные цифры. Не показывают задержании так, как они были. Мы стояли более четырех часов на улице, около 30 человек, с Екатериной Андреевой, Анастасией Лойко, Валентином Трокским, Сергеем Cпaришом, Андреем Шарендо, Юрием Татуром, Артемом Черняком, Альбертом, Артуром, Андреем, Игорем, Павлом, Александром...

Благодарю за ваше мужество! А Беларусь - жыла, жыве і будзе жыць!


популярное за неделю

Мнение

Танец с граблями
Танец с граблями Ирина Халип
Власти не хотят расставаться со своим корытом
Власти не хотят расставаться со своим корытом Леонид Кулаков
Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли