Елена Толстая: Цифры задержаний на День Воли занижаются 27.03.2018, 10:51

Фото: AFP

Задержано не менее 100-120 человек только в Минске.

Сопредседатель Движения солидарности «Разам» и один из лидеров БНК Елена Толстая была задержана на площади Якуба Коласа. Она поделилась своими впечатлениями от акции, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса:

- Спасибо тем женщинам, которые подхватили флаги на площади, которых почему-то нет на фотографиях. Спасибо всем, кто имел мужество прийти площадь Якуба Коласа.

Задержано не менее 100-120 человек только в Минске. И это - позор режима! Почему-то озвучивают втрое заниженные цифры. Не показывают задержании так, как они были. Мы стояли более четырех часов на улице, около 30 человек, с Екатериной Андреевой, Анастасией Лойко, Валентином Трокским, Сергеем Cпaришом, Андреем Шарендо, Юрием Татуром, Артемом Черняком, Альбертом, Артуром, Андреем, Игорем, Павлом, Александром...

Благодарю за ваше мужество! А Беларусь - жыла, жыве і будзе жыць!