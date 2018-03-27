В Брюсселе протестовали против арестов в Беларуси в День Воли 1 27.03.2018, 11:46

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Активисты вышли на пикет в Брюсселе под бело-красно-белыми флагами.

На площади Шумана в Брюсселе белорусские активисты провели пикет с целью обратить внимание на преследование в Беларуси лидеров оппозиции и активистов, передает «Радыё Свабода».

В течение 25 марта в Минске и регионах были задержаны больше 100 человек - в том числе в местах, где выступления были разрешены властями.

«Из-за человеческого равнодушие происходят самые страшные преступления, - отметил по этому поводу активист белорусского движения в Бельгии Мирон Кривич. - Кто промолчал во время насилия над другим, тот сам заслуживает еще большего насилия».

Несколько человек вышли в Брюсселе под бело-красно-белыми флагами. Они также держали плакаты в честь 100-летнего юбилея провозглашения независимости Белорусского Народной Республики и требованием освобождения политзаключенных.