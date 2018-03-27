Богдан Яременко: Лукашенко должен выслать сто российских «дипломатов» 6 27.03.2018, 11:09

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Богдан Яременко

Надо высылать. Тренд такой.

Об этом в «Фейсбуке» пишет руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко:

- Если белорусский «батька» такой умный, как хочет, чтобы его считали:

самое время выслать человек сто российских «дипломатов».

Потому что когда Россия рухнет, то ее союзников никто не будет жалеть.

Казахстан простят, потому что там есть нефть.

А в Беларуси нефти нет. И газа тоже. И уголь. Только торф. Но это Лукашенко не поможет.

Надо высылать.

Тренд такой.

Ожидаем реакции Беларуси.

P.S. Кыргызстан тоже простят. Ну, потому что.... просто не знают, где это.