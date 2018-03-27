Игры разума: Как разбогатеть на интеллектуальных викторинах 27.03.2018, 11:10

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Семен Черноножкин

Фото: Виктор Юльев/Forbes

Создателю викторин «МозгоБойня» удалось превратить домашнее развлечение в квиз выручкой в $2 миллиона.

«В игре семь туров по семь вопросов, после каждого тура у вас будет 100 секунд на обсуждение правильного ответа», — торжественно произносит ведущий, пока ассистенты раздают участникам игры карточки для ответов и ручки. На первый в Санкт-Петербурге квиз под брендом «МозгоБойня» в феврале 2015 года пришло 60 человек, пишет forbes.ru.

В качестве ведущего выступал сооснователь Семен Черноножкин. Сегодня каждую игру проекта только в Санкт-Петербурге посещает 2700 игроков, еще 47 000 — в 140 городах России и мира. Игра, которую придумали в Минске приятели Черноножкина, а предприниматель сделал коммерческой, сегодня приносит 154 млн российских рублей рублей выручки в год.

Окончив Санкт-Петербургский политехнический университет по направлению «робототехника», Семен Черноножкин уехал по программе обмена в Мюнхенский технический университет. «Я работал по найму во время студенчества, а когда пожил в Германии полгода и понял, что мне недостаточно будет только зарплаты на то, чего бы мне хотелось в жизни, тогда и решил делать что-то свое», — рассказывает Черноножкин.

Вернувшись в Санкт-Петербург, пытался запустить бизнес: занимался сетевым маркетингом, торговал товарами для дома. В 2013 году купил франшизу детского магазина «Бегемотик», открыл три магазина в Петербурге. «Я успешно их разорил в течение года. Зато теперь знаю, как делать не надо», — рассуждает предприниматель. Параллельно стал бизнес-тренером в швейцарской тренинговой компании gustavkäser International. Там в 2014 году и познакомился с бывшим белорусским журналистом Александром Ханиным. Ханин рассказал Черноножкину, как вместе со своей девушкой Екатериной Максимовой создал в Минске игру «МозгоБойня» в формате британских паб-квизов с несложными загадками-вопросами, которые можно отгадывать за пинтой пива.

«Как-то ночью перед Новым годом мы общались с Александром Ханиным и решили, почему бы не запустить «МозгоБойню» в Петербурге», — рассказывает Черноножкин. К тому моменту Ханин и Максимова уже проводили игры в Минске на квартире. «Мы продавали билеты, и у нас была даже небольшая сеть партнеров в Беларуси, но доход был небольшим», — рассказывает Ханин.

Первую игру в Санкт-Петербурге Семен Черноножкин организовывал «на коленке» — договорился с пивным рестораном на вечер буднего дня, купил шампанское в подарок команде-победителю. На ведущем решил сэкономить — первый год игру вел сам, с организацией и привлечением игроков через социальные сети помогали бывшая жена и приятель. Вопросы предоставили создатели «МозгоБойни» — Ханин и Максимова. На первую игру предпринимателю удалось собрать 60 человек, но дальше дело шло все лучше и лучше. «Через полгода мы уже продавали около тысячи билетов в Санкт-Петербурге», — рассказывает Черноножкин. Билет на паб-квиз стоил 300 рублей, когда Черноножкин увидел, что формат набирает популярность, то поднял цену до 400 рублей.

Предприниматель уверяет, что создатели «МозгоБойни» придумали самокопирующийся продукт на стыке четырех потребностей — в азарте, встречах с друзьями, развлечении и желании узнать что-то новое. «Когда мы увидели результат в Санкт-Петербурге, я подумал: почему бы нам это не упаковать и не начать тиражировать этот продукт», — рассказывает Черноножкин. В конце 2015 года он продал первую франшизу в Самару, открыл офис в Санкт-Петербурге и стал партнером Ханина по бизнесу.

К концу 2015 года квизы в Петербурге уже проходили раз в две недели, ежемесячная прибыль компании составляла 300 000 рублей, а франшизы «МозгоБойни» работали в Самаре, Брянске и Смоленске. «Это была любовь «с первой фотки». Я пересмотрел много фото- и видеоотчетов. Даже показалось, что фото могут быть постановочные, уж очень они были качественные. Но подделывать фотоотчеты в 40 городах в течение четырех лет сложно, тогда я и принял решение о покупке», — рассказывает Евгений Демин, партнер из Иваново.

Он сотрудничает с «МозгоБойней» уже 1,5 года. Доволен сотрудничеством и франчайзи из Нью-Йорка Евгений Адамович. Несколько лет он был PR-директором проекта, а потом решил самостоятельно запустить квиз. «В Нью-Йорке играет около 30–35 команд каждые две недели. В среднем темпы роста у нас примерно +10% в месяц. Сейчас мы покупаем еще одну франшизу на соседний штат, провели там тестовые игры и увидели, что в маленьких городах люди и 50 миль готовы ехать, чтобы поиграть», — рассказывает Адамович. По словам Александра Бочарникова, организатора игр конкурирующей компании «Квиз, плиз!» из Лондона, выход русских квизов за рубеж — сложная тема. «То, что является сложностью в Нью-Йорке, может не относиться к соседней Филадельфии. Все зависит от того, как выглядит рынок квизов в конкретной стране и городе», — говорит Бочарников.

Сегодня паушальный взнос на франшизу «МозгоБойни» в среднем составляет €3500 в зависимости от города. По словам Черноножкина, поначалу многие франчайзи приходили через сарафанное радио, узнавая об игре от друзей и бывших игроков. В результате несколько первых франшиз продали неудачно. «Одну из первых франшиз я продал знакомому, который жил в Санкт-Петербурге, а делать квиз хотел в городе, до которого нужно было ехать ночь. Он не смог вытянуть этот бизнес, бесконечные поездки убивали маржинальность. Через какое-то время пришлось расторгнуть договор», — разводит руками Черноножкин. Еще один франчайзи взял на себя обязательство развивать шесть городов, а смог вытянуть только три, в итоге пришлось реструктуризировать его долг перед компанией. Чтобы контролировать и поддерживать партнеров, Черноножкин с командой создают специальный отдел контроля качества и IT-систему, которая позволит отслеживать статистику онлайн.

Продвижением своего паб-квиза основатели почти не занимались, а бюджета на маркетинг не выделяют до сих пор. Игроков «МозгоБойня» привлекает через социальные сети, там же можно зарегистрироваться на игру. Квиз представляет собой семь туров по семь вопросов, 100 секунд перерыва между турами. Всего интеллектуальное соревнование длится 2 часа 15 минут. В каждом блоке вопросы из разных сфер, но не требующие специальных знаний. «Мы стараемся выдержать такой формат, чтобы можно было догадаться внутри команды. Вопросы больше развлекательные», — рассказывает Черноножкин. Целевая аудитория игр — это люди 27–37 лет в больших городах — Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других миллионниках, а в небольших региональных центрах — чуть старше.

С площадками в Петербурге и в других городах «МозгоБойня» договаривается на бартерной основе: организаторы приводят около 300 игроков в рестораны среднего сегмента вечерами с понедельника по четверг и в не самое популярное время. Средний счет каждого из игроков составляет 500 рублей. «Ресторанам это выгодно», — поясняет Черноножкин. Затраты на организацию игры составляют около 30% выручки с продажи билетов. Ведущему, например, в Санкт-Петербурге, платят 3000 рублей, примерно столько же фотографу, раздавать и собирать карточки с ответами нанимают студентов. Вопросы придумывает контент-отдел, специально созданный внутри компании.

Сама идея «барного квиза» не нова, ее придумали в 1970-е годы в Великобритании, чтобы привлечь людей в пабы. В России квизы стали набирать популярность несколько лет назад. Летом 2015 года в Москве открылась «бар-олимпиада» «Мозгва», в 2016-м появилась «барная викторина» «МосКвиз», созданная выпускниками МГУ, и интеллектуально-развлекательная битва «Квиз, плиз!», а также многие другие. «Квизы стали очень популярны в последнее время на волне новых тенденций в сфере развлечений и досуга. Года два–три назад все ходили на квесты, теперь ходят на квизы. В Москве уже десятки клубов интеллектуальных игр и барных викторин», — описывает ситуацию на рынке создатель «МосКвиз» Иван Худяев. Совокупная аудитория его квизов в Москве — 3000 игроков.

Второе бизнес-направление, которое осваивает «МозгоБойня», — корпоративные игры. Среди клиентов — Microsoft, ВТБ, Epam Systems и другие крупные компании в России и за рубежом. «Мы организовали вечернюю «МозгоБойню» во время туристического корпоративного слета, — рассказывает Ирина Олива, директор департамента корпоративных коммуникаций минского Приорбанка. Нашим сотрудникам очень понравилось. Некоторые бывалые игроки помнили часть вопросов по прошлым играм, но это не испортило впечатление».

Черноножкин признает, что в Москве «Мозгобойня» не лидер на рынке корпоративов. Другие игроки тоже активно осваивают эту нишу. Так, по словам Худяева, «Мос­Квиз» провел 60 корпоративов только в декабре 2017 года. Тем не менее за 2017 год, по словам Черноножкина, бизнес вырос в 16 раз, оборот по сети достиг 154 млн рублей. «В основном этот рост обеспечили собственные филиалы, а не франшизы», — рассказывает предприниматель. Собственных отделений у компании пока пятнадцать. В планах — запустить «МозгоБойню» на иностранных языках под брендом Mozgo. Английская версия уже протестирована и готова к запуску. «Наша задача — максимально заполнить присутствием крупные города, а вторая задача — выход на новые языковые рынки, хоть это и непросто», — планирует предприниматель.