Выросло число бедных семей 7 27.03.2018, 11:37

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Даже официальная статистика признает обнищание народа.

В Беларуси в 2017 году выросло число семей, которые оказались за национальной чертой бедности. Так, уровень малообеспеченности среди домохозяйств за прошлый год составил 5,9% — их доходы были ниже бюджета прожиточного минимума. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проведенные специалистами Белстата. Годом ранее этот показатель составлял 5,7%, пишет tut.by.

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. То есть за национальной чертой бедности в прошлом году были около 228,5 тысячи семей, годом ранее — почти 220,8 тысячи. В 2017 году расчетная величина бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 192,4 рубля в месяц.

Если сравнивать по регионам, то выше всего уровень малообеспеченности в Брестской области — 8,4%, а ниже всего — в Минске (1,6%). При этом за прошлый год число бедняков выросло во всех регионах, кроме Могилевской области, где этот показатель снизился на 0,1 процентных пункта. К примеру, в Витебской области в 2017 году уровень малообеспеченности вырос на 0,6 процентных пункта — до 7,1%.

Напомним, в Беларуси каждая средняя семья в прошлом году ежемесячно располагала суммой в 1043,5 рубля в месяц (на 82 рубля больше, чем в 2016-м). При этом располагаемые ресурсы горожан и жителей деревень заметно отличаются.

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка сумма, которой в прошлом году ежемесячно располагала среднестатистическая белорусская семья, составила почти 540 долларов (годом ранее — 481 доллар).

Так, располагаемые ресурсы в расчете на одну семью, которая проживает в городах и поселках городского типа, в прошлом году составили 1 115,2 рубля в месяц (в 2016-м — 1 034,3 рубля), а тех, которые живут в сельских населенных пунктах — 855,1 рубля в месяц (в 2016-м — 773 рубля). В прошлом году разбежка между доходами городских семей и сельских составляла 260,1 рубля, а в 2016-м — 261,3 рубля.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств в прошлом году доля расходов на питание составила 40,7% (для сравнения: 41,5% — в 2016-м и 41,9% — в 2015-м). На покупку непродовольственных товаров в 2017 году приходилось 31,8% от всех потребительских трат, а на оплату услуг — 24,5%. Отметим, что расходы на услуги растут уже не первый год: в 2016-м на эту статью расходов у среднестатистической семьи уходило 23,6% от потребительских расходов, а в 2015-м — 21,9%.