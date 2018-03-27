Виктория Азаренко: Просто наслаждаюсь игрой от матча к матчу 27 27.03.2018, 11:55

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Белорусская теннисистка прокомментировала победу над Агнешкой Радваньской.

Матч четвертого круга Агнешка Радваньска – Виктория Азаренко в Майами начался более чем с двухчасовой задержкой – в двух мужских матчах, стоящих на корте перед игрой женской, бились не на жизнь, а на смерть, пишет tribuna.com.

Белорусская и польская теннисистки появились на корте уже после полуночи по белорусскому времени, но Азаренко своих болельщиков не разочаровала. Она вышла на игру собранная и настроенная, четко понимая, что и как ей делать, чтобы добиться победы.

Вика играла с Агнешкой 18-й раз. Без всяких сомнений, игру польки она знает очень хорошо. А Агнешка таких теннисисток, которые исповедуют силовой теннис, старается втянуть в длинные розыгрыши, ждет ошибок, постоянно рвет ритм, дергает соперниц к сетке, используя укороченные, и в таких розыгрышах придумывает хитрые комбинации в виде обводок и свечек, летящих под заднюю линию, чем и выигрывает очки. Прошла парочка таких розыгрышей и с Викторией, на один из них белоруска даже ответила аплодисментами в адрес оппонентки, но такие моменты можно пересчитать по пальцам.

Матч Виктория провела, четко следуя своему плану на игру. Две партии прошли буквально под копирку. Азаренко захватывала лидерство, записывая в актив как собственные подачи, так и подачи соперницы. При счете 5:1 белоруска выходила подавать на сет в первой партии и матч во второй, но позволяла сопернице сделать брейк. Однако на приеме никаких шансов польке не дала.

6:2, 6:2 — итоговый счет матча.

Свою победу Азаренко прокомментировала в интервью на корте:

– Думаю, сегодня я играла в теннис высокого уровня, постепенно убирала ошибки и была на мяче, очень хорошо выстраивала розыгрыши, была агрессивной и мой план на игру сработал.

Условия идеально мне подходят, мне играть здесь в удовольствие. Это один из турниров, где я играла, когда только осваивалась в Туре, играла очень хорошо. Сейчас я просто наслаждаюсь игрой от матча к матчу, и, что очень важно, совершенствуюсь и прогрессирую.

Самая приятная часть возвращения – это играть перед замечательной публикой и чувствовать, что за тебя болеют. Спасибо. Самая трудная – быть стабильной изо дня в день, быть дисциплинированной и сфокусированной. Когда ты не играешь, очень трудно это сохранить, но сейчас я жду с нетерпением, когда смогу продолжить делать это.

Соперницей Виктории по четвертьфиналу стала 5-я сеяная чешка Каролина Плишкова. Матч состоится уже сегодняшней ночью по белорусскому времени не ранее 02.30.