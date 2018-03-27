«Минскводоканал» разошлет три тысячи «писем счастья» 8 27.03.2018, 12:04

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Те, кто их проигнорирует, будет платить за воду больше.

В ближайшие дни УП «Минскводоканал» направит собственникам и нанимателям квартир около 3 тыс. писем с уведомлением о том, что в течение 30 дней им необходимо подать заявку на поверку приборов учета, сообщила агентству «Минск-Новости» заместитель начальника центра по расчетам с потребителями «Водосбыт» УП «Минскводоканал» Лия Перевалушко.

Если потребители проигнорируют это требование, начисление платы за услуги водоснабжения-канализации будет производиться по действующим в Минске нормам и тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.

— Около 40 % абонентов, несмотря на уведомления и автосообщения по телефону, обращаются по поводу замены индивидуальных приборов учета расхода воды только тогда, когда уже поздно. В основном когда получают извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг и видят значительно возросшие суммы к оплате водоснабжения-канализации, — констатирует Л. Перевалушко.

Государственная поверка проводится бесплатно для потребителей один раз в 6 лет путем замены водосчетчиков на аналогичные приборы из обменного фонда УП «Минскводоканал».