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Открыт новый вид древних рептилий со сверхмощными челюстями

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  • 27.03.2018, 12:05
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Рептилия жила около 200 миллионов лет назад.

Окаменевшие фрагменты черепа рептилии были обнаружены в американском штате Коннектикут при проведении строительных работ еще в 1965 году. Однако изучать их начали лишь в 1990-х, пишет Naked Science. И даже тогда ученые лишь датировали останки, уточнили, что это давно вымершие родственники современных гаттерий, и на этом остановились, сообщает журнал «Дилетант».

Выяснилось, что рептилия жила около 200 миллионов лет назад. Однако новое исследование, включая компьютерную томографию и 3D реконструкцию, показало, что у рептилии был исключительно мощный укус. По мнению ученых, сильные челюсти расширяли круг возможных жертв, то есть эти рептилии могли поедать тех, до кого не сумели добраться их более слабые конкуренты, в том числе животных, защищенных панцирем.


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