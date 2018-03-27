Следователи назвали основную версию пожара в Кемерово 27.03.2018, 12:13

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Фото: Reuters

Ищут сотрудников торгового центра, которые закрыли двери в кинозалы.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, согласно приоритетной версии следствия, мог начаться из-за короткого замыкания, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля во вторник, 27 марта.

«Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, применение открытого огня», — сказал Бастрыкин на совещании в Кемерово. Он отметил, что следователи проведут различные экспертизы, чтобы установить истинную причину пожара.

Бастрыкин сообщил, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта, а систему оповещения о пожаре в момент возгорания отключил сотрудник частного охранного предприятия. «Охранник (мы его тоже задержали) по фамилии Антюшин не включил систему оповещения, хотя она работала. Сигнализация не работала, но есть тревожная кнопка, она работала. Он ее по непонятным причинам не включил», — сказал глава СКР. Он добавил, что всего задержаны пять человек.

Бастрыкин отметил, что следователи не могут найти сотрудников центра, которые закрыли двери в кинозалы. «Основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол детей, родителей и детей, те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра», — сказал он.

25 марта в Кемерово сгорел торговый центр «Зимняя вишня». Пожар начался на четвертом, последнем этаже, где находились кинотеатр и детская игровая площадка. Как рассказал Бастрыкин, многие двери на четвертом этаже оказались заперты. «Мы сейчас выясняем, почему это сделано. Одна из версий – для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал. Закрыли до конца сеанса, и никто не зашел и не вышел», — сказал Бастрыкин.