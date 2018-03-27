Бельгийцы спрятали в Люксембурге от налогообложения €48 миллиардов 4 27.03.2018, 12:22

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Сотни бельгийских компаний и частных лиц создали в Люксембурге компании для ухода от налогообложения.

Об этом говорится в расследовании бельгийского издания Le Soir, сообщает «Европейская правда».

Издание утверждает, что имеет в своем распоряжении 78 тысяч документов из коммерческого реестра Люксембурга, которые позволили им определить бельгийские компании и частных лиц, пользующихся низкими налогами Люксембурга.

Журналистам удалось найти компании известных политиков, спортсменов и деятелей искусства. Более 60% людей из сотни крупнейших богачей Бельгии создали хотя бы одну компанию в Великом герцогстве.

Чаще всего у этих компаний есть только почтовый ящик и они не проводят никакой деятельности, кроме владения акциями других компаний, иногда расположенных за рубежом (Британские Виргинские острова, Панама), и вообще не платят налогов, кроме нескольких тысяч евро как налог на богатство.

"Если брать топ-50 самых богатых людей Бельгии, то восемь из десяти из них имеют финансовые компании в Люксембурге. Совокупный акционерный капитал их компаний превышает 48 млрд евро. А их активы близки к 54 млрд евро", - говорится в статье.

В списке владельцев подобных компаний – ключевые бельгийские акционеры крупнейшего в мире производителя пива AB InBev, бывший бельгийский премьер-министр Ив Летерм, фламандский текстильный магнат Филипп Влерик, бизнесвумен Мишель Сьон, которую недавно выбрали в Бельгии менеджером года.

Издание обещает в течение пяти дней публиковать материалы, основанные на найденной во время расследования информации.

Напомним, Еврокомиссия раскритиковала семь стран, в том числе Бельгию и Люксембург, утверждая, что они занимаются налоговой политикой, подрывающей целостность европейского единого рынка.

ЕС рассматривает варианты усиления налогового режима, по которому компания должна платить налоги там, где получает прибыли, а не там, где расположен ее головной офис.