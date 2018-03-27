Витебчанин вышел с бело-красно-белым флагом к «Белтелекому» 27.03.2018, 13:36

Андрей Кешанюк

Андрей Кешанюк поздравил бывших коллег с Днем Воли.

245 рублей ($123) штрафа - за бело-красно-белый флаг возле «Белтелекома»

Житель Витебска Андрей Кешанюк раньше работал в «Белтелекоме», но был уволен из этого учреждения - как он говорит, по политическим причинам, передает «Радыё Свабода».

Он решил поздравить с Днем Воли своих бывших коллег. В 8:20 утра 26-го марта, как раз перед началом рабочего дня, он пришел к зданию учреждения.

Через несколько минут появилась милицейская машина, из нее вышли двое ОМОНовцев, и, не представившись, схватили Кешанюка за руки. В ходе разбирательства этого инцидента в Первомайском райсуде милиционеры Василий Короткий и Ростислав Чекан заявили, что задержанный «цеплялся ногами за землю» - в этом и проявилoсь его неподчинение.

Кешанюк не отрицал, что развернул национальный флаг возле здания «Белтелекома», но свидетельства ОМОНовцев о неподчинении назвал ложью. Он ходатайствовал, чтобы в суде были просмотрены видеозаписи портативного видеорегистратора, который был на груди у Ростислава Чекана. Его руководитель Василий Короткий сказал «если видеорегистратор был, то он должен быть включен». Но Чекан сообщил суду, что его не включал - мол, сотрудник милиции «сам решает, включать его или нет».

«Наверное, забыл его включить», - резюмировала судья Наталья Кораблина, известная в Витебске том, что именно ее назначают судить оппозиционных активистов.

Андрей Кешанюк так и не смог доказать, что неповиновения с его стороны не было: судья отклонила все его ходатайства про выяснение подробностей задержания. За «неподчинение законным требованиям сотрудников милиции» Наталья Кораблина оштрафовала его на 4 базовые величины, что составляет 98 рублей. За «незаконное пикетирование» с бело-красно-белым флагом «с целью протеста против действующих властей», как было записано в протоколе, на Кешанюка наложили штраф размером шесть базовых величин, или 147 рублей.