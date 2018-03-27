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«Беларусь рвется к свободе»: в Филадельфии отпраздновали 100-летие БНР

  • 27.03.2018, 12:34

Белорусы прошли маршем от монумента Свободы.

В честь 100 летия образования БНР белорусы из Филадельфии, Нью-Джерси, Вирджинии и Вашингтона собрались у монумента свободы в Филадельфии. В шествии приняли участие более 60 человек, сообщает сайт belphilly.org.

Ровно 100 лет назад Беларусь пришла к созданию независимой республики. Как и рвущийся к свободе человек на монументе, у которого собрались участники шествия, так и Беларусь продолжает идти к свободе, именно поэтому старт акции и начался с этого места.

На мероприятии говорили про события тех лет и про положение дел в настоящем. Шествие прошло по главной улице Филадельфии Broad street под музыку, гимна «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» и лозунги «Жыве Беларусь!».


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