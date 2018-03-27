В Беларуси началась волна взломов аккаунтов в социальных сетях 5 27.03.2018, 12:40

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Злоумышленники действуют по простой схеме.

В последнее время в Беларуси увеличилось количество преступлений, связанных со взломом учетных записей в социальных сетях, пишет сайт телеканала «Белсат».

Злоумышленники действуют по простой схеме: взламывают аккаунт и от его имени рассылают сообщения друзьям с просьбой одолжить денег путем перевода их на банковскую платежную карту либо на абонентский номер телефона.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Также встречаются случаи, когда злоумышленник, действуя по той же схеме, выманивают у жертвы реквизиты ее банковской платежной карты (номер карты, срок действия, CVV), - рассказал заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Александр Грицук.

- Злоумышленник говорит, что якобы истек срок действия его карты, а нужно получить срочный перевод или же под другим благовидным предлогом просит предоставить доступ к интернет-банкингу. Получив нужную информацию, злоумышленник переводить денежные средства со счета жертвы на свою пользу».

Александр Грицук обращает внимание интернет-пользователей, что не стоит торопиться выполнять просьбы своих знакомых, когда получаете от них подобные сообщения. Лучше связаться с ними по телефону или мессенжэры и уточнить, действительно ли нужна помощь.