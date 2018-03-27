Владимира Шило, который ехал в Минск на День Воли, оштрафовали 27.03.2018, 12:52

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Владимир Шило с женой

Свидетелями были ГАИшники.

Три базовые величины штрафа - такое наказание вынес Солигорский районный суд местному активисту Владимиру Шило, пишет nn.by.

Шило с женой 25 марта утром выехали в Минск. Их остановили сотрудники ГАИ — семью знают, как активистов движения борьбы за гражданские права и, по-видимому, в этот день за ним следили.

День Владимира промариновали, а в понедельник состоялся суд. Свидетелями выступили сотрудники ГАИ (на фото). Суд признал Владимира Шило виновным «в неповиновении сотрудникам милиции» (статья 23.4 КоАП).

Всего, по данным правозащитников, 25 марта превентивно задержали 62 человека в столице и 57 человек в регионах.