Лукашенко: Не надо смотреть, какие заявления делают Евросоюз и Госдепартамент США 78 27.03.2018, 12:52

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Фото: EPA

Диктатор взял на себя ответственность за репрессии в День Воли.

Любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно. Такое требование Александр Лукашенко озвучил сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает БелТА.

Диктатор отметил, что некоторые граждане решили отпраздновать 100-летие со дня образования БНР проведением несанкционированных мероприятий, несмотря на то, что они были запрещены. «Что хотим, то и воротим. Все должны понимать, что бардак начинается с этого», — подчеркнул Лукашенко.

«Поэтому вы не смотрите по сторонам. Не надо смотреть, какое заявление сделает Евросоюз или Госдепартамент, это их дело делать заявления. Но не дай бог, нам породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства. Возьмите Францию — за что гибнут люди? Пускай у нас будет несовершенный государственный строй, но мы должны обеспечить безопасность людей. Поэтому любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно. Они должны понимать и слышать, что это не выдумка милиции».

Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси «достаточно свобод для граждан». «Не надо лезть на рожон. Но если ты лезешь на рожон и хочешь себя показать, ну что ж, это в основном мужики, и получайте тогда», — сказал диктатор.

Напомним, что 25 марта, в День Воли, в Беларуси прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.