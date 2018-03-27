Папа Римский не исключает своего визита в Беларусь 27.03.2018, 13:03

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В начале года белорусские епископы посетили Ватикан с визитом ad limina apostolorum.

Папа Римский не исключает своего визита в Беларусь в будущем. Об этом сообщил сегодня журналистам Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, передает корреспондент БелТА.

В начале года белорусские епископы посетили Ватикан с визитом ad limina apostolorum ("Визит к апостольским порогам"), во время которого встретились с Папой Римским Франциском. Во время встречи обсуждались в том числе перспективы визита в Беларусь понтифика. Он, по словам Тадеуша Кондрусевича, не сможет приехать в этом году. "Однако не исключает, что в будущем этот визит может быть", - сказал митрополит.

Ожидается, что в 22-25 сентября Папа Римский посетит Латвию, Литву и Эстонию. В Вильнюсе и Каунасе он будет 22-23 сентября. Планируется, что из Беларуси в Литву на встречу с понтификом отправится пилигримка.

Ad limina apostolorum - традиционный визит в Ватикан, который епископы одной страны совершают, как правило, раз в пять лет. В этом году белорусские архипастыри впервые встретились в таком формате с Папой Римским Франциском.