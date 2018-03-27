Рыбак фотографирует причудливых существ из морских глубин

Рыбак фотографирует причудливых существ из морских глубин2
- 27.03.2018, 13:20
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На блог фотографа подписалось более полумиллиона человек.
Роман Федорцов – обычный рыбак из Мурманска, у которого есть необычное хобби. Мужчина фотографирует всякую необычную живность, попадающую в сети своего судна, на котором он работает. И получается это у него весьма успешно, пишет greenbelarus.info.
За два года, что Роман ведет свой блог в различных социальных сетях, на него подписалось суммарно больше полумиллиона человек.
Зелёный портал узнал, о каких морских гадах рыбак рассказывал в последнее время.
Роман уже 18 лет выходит в открытое море. В 2000 году он закончил МГТУ по специальности «Инженер-технолог рыбной промышленности», а затем по распределению попал в Мурманск, где сейчас и живет.
В интервью «Комсомольской правде» Федорцов рассказывал, что всегда любил фотографировать необычных подводных жителей.
«Продолжительное время работал в Центрально-Восточной Атлантике, у побережья Африки: Мавритании, Марокко, Сенегала, Гвинеи-Бисау. Те воды богаты на причудливых рыб. Сейчас работаю в Норвежском и Баренцевом морях. Здесь тоже иногда попадаются интересные экземпляры. Фотографировал, иногда выкладывал в Instagram. Но популярность пришла после того, как зарегистрировался в Twitter и стал выкладывать фото там».
У мужчины также есть аккаунт в Telegram под названием «Записки из бутылки», в котором он также делится своими морскими «находками», снабжая их комментариями (авторская орфография сохранена).
«Прилипала. Рыба с отпечатком сапога на голове»
«Кому-то она покажется красивой... кому-то - страшной. По мне так все рыбы прекрасны!»
«Новый артефакт для Сталкера. Живая Омерзительная Красота со дна моря. Это живое. P.S: это Актиния(морская анемона)»
«Мне напоминает мультяшного дракона. Никакого фотошопа. Главное-поймать свет»
«По мне, так они очень напоминают гномов из «Властелина Колец». А ваше мнение?»
«Удильщик. Обычно называют «Бородатый Морской Дьявол». Это девочка. Самцы в разы меньше»
«Дальневосточный краб необычной окраски. Очень интересное создание. ВАЖНО: при случайной поимке указанные виды водных биоресурсов подлежат выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями»
«I’ll be back in Your Nightmares» (Вернусь в твоих ночных кошмарах)
«Wake up from the bottom of the Norwegian sea» (Восставший со дна Норвежского моря)
«Золотой морской червь...»