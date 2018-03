Рыбак фотографирует причудливых существ из морских глубин 2 27.03.2018, 13:20

На блог фотографа подписалось более полумиллиона человек.

Роман Федорцов – обычный рыбак из Мурманска, у которого есть необычное хобби. Мужчина фотографирует всякую необычную живность, попадающую в сети своего судна, на котором он работает. И получается это у него весьма успешно, пишет greenbelarus.info.

За два года, что Роман ведет свой блог в различных социальных сетях, на него подписалось суммарно больше полумиллиона человек.

Зелёный портал узнал, о каких морских гадах рыбак рассказывал в последнее время.

Роман уже 18 лет выходит в открытое море. В 2000 году он закончил МГТУ по специальности «Инженер-технолог рыбной промышленности», а затем по распределению попал в Мурманск, где сейчас и живет.

В интервью «Комсомольской правде» Федорцов рассказывал, что всегда любил фотографировать необычных подводных жителей.

«Продолжительное время работал в Центрально-Восточной Атлантике, у побережья Африки: Мавритании, Марокко, Сенегала, Гвинеи-Бисау. Те воды богаты на причудливых рыб. Сейчас работаю в Норвежском и Баренцевом морях. Здесь тоже иногда попадаются интересные экземпляры. Фотографировал, иногда выкладывал в Instagram. Но популярность пришла после того, как зарегистрировался в Twitter и стал выкладывать фото там».

У мужчины также есть аккаунт в Telegram под названием «Записки из бутылки», в котором он также делится своими морскими «находками», снабжая их комментариями (авторская орфография сохранена).

«Прилипала. Рыба с отпечатком сапога на голове»

«Кому-то она покажется красивой... кому-то - страшной. По мне так все рыбы прекрасны!»

«Новый артефакт для Сталкера. Живая Омерзительная Красота со дна моря. Это живое. P.S: это Актиния(морская анемона)»

«Мне напоминает мультяшного дракона. Никакого фотошопа. Главное-поймать свет»

«По мне, так они очень напоминают гномов из «Властелина Колец». А ваше мнение?»

«Удильщик. Обычно называют «Бородатый Морской Дьявол». Это девочка. Самцы в разы меньше»

«Дальневосточный краб необычной окраски. Очень интересное создание. ВАЖНО: при случайной поимке указанные виды водных биоресурсов подлежат выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями»

«I’ll be back in Your Nightmares» (Вернусь в твоих ночных кошмарах)

«Wake up from the bottom of the Norwegian sea» (Восставший со дна Норвежского моря)

«Золотой морской червь...»