Жители Колодищей отстояли свой лес 2 27.03.2018, 13:26

Технологические пруды строить не будут.

По истории противостояния жителей Колодищ против строительства завода «Амкодор» уже можно снять целый сериал, а из кипы писем в госорганы собрать многотомный архив. Но одна маленькая победа в ней все же одержана: пруды-испарители на месте леса строить не будут, пишет greenbelarus.info.

Проект строительства завода большой и сложный, но именно строительство прудов-испарителей сразу вызвало множество протестов: в лесу привыкли гулять местные жители. Кроме того лес защищал дома от шума железной дороги.

Яндекс карты, на котором синим обозначены планировавшиеся пруды

Этот шум – не пустой звук. Через Колодищи проходит железнодорожная линия московского направления, вероятно, с самой высокой интенсивностью движения в стране (местный железнодорожный переезд закрыт около 16 часов в сутки).

Претензии к проекту в целом, и прудам в частности были оформлены по результатам еще первого общественного обсуждения в мае 2017 года.

В начале декабря в Колодищи приезжал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Жители встретили министра с плакатами. Кое-какой результат получить удалось – в декабре в Миноблисполкоме и Министерстве архитектуры и строительства прошли закрытые заседания, по итогам которых проектным институтам было дано поручение проработать варианты размещения прудов-испарителей.

В итоге хорошая новость пришла с сессии «депутатов» Колодищанского сельского «совета депутатов». Вместо прудов отвод вод разместят на территории самого предприятия путем строительства колодцев и опускания фильтрующих кассет.

Спасение трех гектаров леса обнадежило колодищанцев, но сразу возникли вопросы о будущем качестве грунтовых вод: спуск в канализацию стоков с целого завода (пусть и с заявленной очисткой) явно не обойдется без последствий.