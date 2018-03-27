С родственников погибших в Кемерово берут подписку о неразглашении 27.03.2018, 13:35

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Фото: МЧС России

Информацию подтвердил Следственный комитет России.

Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что с родственников погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» берут подписку о неразглашении. В Telegram-канале ведомства сообщается, что «подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших». Вместе с тем СКР отмечает, что подписание документа не влияет на участие в процедуре опознания и выдачи тел погибших, сообщает znak.com.

Ранее житель Кемерово рассказал в радиостанции «Эхо Москвы», что родителей не пускают на опознание тел погибших детей, пока они не подпишут подписку о неразглашении. Эту информацию подтвердил источник в МЧС радио «Говорит Москва».

Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово начался днем 25 марта. В результате трагедии погибло 64 человека, 23 тела уже опознаны. Больше 80 человек пострадали. Большая часть погибших — дети и подростки, многие из которых смотрели мультфильм в кинотеатре, находились в игровых зонах и контактном зоопарке. Все животные также сгорели.

В качестве причин ЧП рассматриваются версии о допущенных нарушениях при монтаже и обслуживании электросетей в здании ТЦ (они могли не выдержать повышенной нагрузки), неумышленном неосторожном обращении с огнем и поджог. СКР сообщило, что пожарные выходы из ТЦ были заблокированы.

Уже возбуждено три уголовных дела по факту ЧП: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (стати 109, 219 и 238 УК РФ). Все материалы переданы в центральный аппарат СКР. На данный момент задержаны четыре человека, это директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и один из менеджеров ТРЦ. Вероятно, число задержанных увеличится.