В Литве предлагают платить зарплату четыре раза в месяц 3 27.03.2018, 13:41

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Поправку к закону зарегистрировали в Сейме.

В Литве предлагают платить зарплату четыре раза в месяц. В парламенте этой страны уже зарегистрирована поправка, в соответствии с которой зарплаты платили бы каждую неделю.

Согласно Трудовому кодексу, зарплату в Литве платят два раза в месяц — аванс и зарплату. По желанию работника зарплату могут платить раз в месяц, сообщает delfi.lt.

«Было бы логично в данном случае расширить возможность работников получать зарплату чаще. Почему бы не воспользоваться практикой некоторых стран, где зарплату платят каждую неделю? Почему не предоставить жителям возможность чаще получать зарплату? Если есть возможность получать зарплату не 2, а 1 раз в месяц, надо бы предоставить возможность получать зарплату чаще, например, каждую неделю», – сказал один из авторов инициативы депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Эту поправку зарегистрировали депутаты «Порядка и справедливости». Жемайтайтис считает, что надо узаконить такое положение в Трудовом кодексе Литвы.

Конкретные сроки выплаты зарплаты, место выплаты и порядок установлены в коллективных рабочих соглашениях. Однако, по словам Жемайтайтиса, немногие работники могут включить в такое соглашение более частое получение зарплаты.