Александр Глеб: Для меня важно закончить карьеру на красивой ноте 3 27.03.2018, 13:56

Александр Глеб

Футболист рассказал о перспективах выступлений за сборную Беларуси.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб завил, что готов принять вызов в сборную, пишет «Трибуна»:

– Для меня важно закончить карьеру на красивой ноте. Если бы я не мог помочь БАТЭ, то не пошел бы на этот шаг. Считаю, что могу помочь БАТЭ в этом сезоне, а ЮАТЭ может помочь мне.

- Криушенко сказал, что не против увидеть вас в сборной. Это входит в ваши планы?

– Если я буду готов физически и показывать хороший футбол, то с удовольствием приму вызов в сборную. Буду отдаваться полностью, чтобы помочь своей стране, своей сборной квалифицироваться на чемпионат Европы через Лигу наций