Потерявший семью житель Кемерова - чиновнику: Попиариться я сюда пришел? 27.03.2018, 14:12

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Игорь Востриков потерял на пожаре троих детей, жену и сестру.

Во вторник, 27 марта, жители Кемерово вышли на митинг. По данным местных СМИ, численность участников акции менялась от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек, пишет rbc.ru.

Собравшиеся требовали прозрачного расследования причин пожара в «Зимней вишне» и отставки властей — губернатора Амана Тулеева и местных чиновников.

С митингующими общались мэр города Илья Середюк, первый заместитель губернатора Владимир Чернов и вице-губернатор Сергей Цивилёв.

Цивилёв во время митинга обвинил его участников в попытке пиара, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Вы пиаритесь на трагедии?» — спросил он местного жителя Игоря Вострикова. В ответ Востриков рассказал, что «потерял в пожаре 5 человек, из них трое дети» (также при пожаре в ТЦ погибли его жена и сестра).

Митингующие также требовали от властей раскрыть точное число погибших, подозревая, что в официальной информации число жертв трагедии может быть занижено. Мэр Илья Середюк в ответ предложил собравшимся самим проверить и морг, и сгоревшее здание ТЦ. 15 человек из числа собравшихся на митинг посетили с ним здание судмедэкспертизы.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 67 человек.