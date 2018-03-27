Петр Матенжек: У «Северного потока-2» есть несколько уязвимых точек 1 27.03.2018, 14:27

Петр Матенжек

Фото: telewizjarepublika.pl

Совместные усилия Литвы, Латвии и Польши по блокированию проекта могут дать результат.

Проект «Северный поток-2» находится в одном ряду с кибер-атаками и военной активностью России, считают спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши. В общей декларации спикеры обратились к другим странам Евросоюза с просьбой остановить строительство газопровода.

Петр Матенжек, польский аналитик и глава портала energetyka24.com, специализирующегося в вопросах безопасности и энергетики, прокомментировал ситуацию для сайта Сharter97.org

- Какое значение имеет общее заявление Литвы, Латвии и Польши, в котором главы парламентов этих государств призвали коллег из ЕC воспрепятствовать строительству «Северного потока-2»?

- Общая декларация спикеров парламентов Литвы, Латвии и Польши является очередной попыткой протеста против строительства спорного проекта «Северный поток-2». Трехсторонняя декларация также является попыткой продемонстрировать что проект угрожает интересам нескольких стран, а не только Польши, о которой давно известно то, что она является решительным противником строительства новой ветки газопровода «Северный поток-2».

- Где у проекта «Северный поток-2» уязвимые точки, которыми могут воспользоваться страны, которые требуют остановить его строительство?

- На сегодняшний день у проекта газопровода «Северный поток-2» существуют серьезные проблемы. Во-первых, это закон, который приняли датчане и который может привести к тому, что придется изменить трассу газопровода, вызвав волну жалоб экологов, что серьезно повлияет на сроки реализации проекта.

Во-вторых, реализации проекта угрожают американские санкции, из-за которых расходы на реализацию проекта могут значительно вырасти.

В-третьих, часть морского шельфа, по которому намереваются проложить ветку газопровода, может попасть под влияние антимонопольного закона Европейской Комиссии. Подводя итоги, можно казать что каждый из вышеупомянутых элементов может серьезно ограничить рентабельность проекта и угрожает строительству второй ветки газопровода, но ситуация неоднозначная. До сих пор непонятно какова будет дальнейшая судьба проекта «Северный поток-2».

- Насколько вероятно то, что Польша начнет поставки газа в Литву через газопровод GIPL?

- По моему мнению, перспективы поставок природного газа из Польши в Литву через газопровод GIPL (польско-литовский газопровод GIPL должен быть достроен в 2021 году – ред.) довольно высокие. Подобная смычка является необходимой, чтобы окончательно соединить балтийские страны с Европой, которое до сих пор, несмотря на терминал сжиженного газа в Клайпеде, остаются своеобразным «газовым островом», изолированным от центра континентального Европейского Союза.