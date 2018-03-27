Таисия Кабанчук: Действия милиции смахивали на форменный беспредел бандитов 2 27.03.2018, 14:42

Таисия Кабанчук и Галина Смирнова (в центре) после суда

Бобруйские активистки вышли на свободу и рассказали о превентивных арестах перед Днем Воли.

Бобруйского лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) и профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Галину Смирнову задержали в ночь с 23 на 24 марта. Оказавшись на свободе, она сообщила «Бобруйскому курьеру» подробности инцидента.

– 23 марта в офисе городской организации ОГП состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию Белоруской Народной Республики (БНР). Домой я возвращалась поздно, и на такси. Подъехав к своему подъезду, я увидела во дворе много людей в штатском, в том числе сидящих в автомобилях. Я сразу догадалась: это «по мою душу»… Обратившись ко мне по имени-отчеству, двое сотрудников предложили мне сесть в автомобиль, объяснив, что я визуально похожа на человека, совершившего преступление. Я хотела позвонить мужу в домофон, и предупредить о своем задержании, но они мне не дали этого сделать, как и позвонить по мобильнику…

Меня привезли в УВД на Минскую, 130. Поначалу мне заявили, что я – выпившая. По-видимому, сотрудники, руководившие «операцией» по моему задержанию, были на сто процентов уверены, что раз я находилась на праздничном вечере, значит, я трезвой быть по определению не могла. Однако даже медицинского освидетельствования не понадобилось – настолько очевидным было, что я – трезвая. Тогда в рапорте сотрудники написали, что я якобы переходила дорогу в неположенном месте. При этом указали адрес, который не совпадает с местом моего задержания. А чтобы придать видимость законности своим действиям, обвинили меня в неподчинении сотрудникам милиции. Их даже не смутило, что над моим подъездом имеется видеокамера…

Затем меня завезли в ИВС. Вчера, к слову, ко мне в камеру подсадили женщину с белой горячкой. Она «общалась» с душами умерших, целую ночь цеплялась к нам с разговорами, не давала спать…

Из изолятора меня выпустили лишь днем 26 марта. И, вместе с задержанной 24 марта активисткой Таисией Кабанчук, привезли в суд, на Тухачевского, 5. Однако в канцелярии нам заявили, что наши дела ушли на доработку, и отпустили домой, обещая прислать повестки…

Местного координатора оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Таисию Кабанчук задержали днем 24 марта. Она также поделилась с нами некоторыми подробностями.

– Ко мне на улице неожиданно подбежали несколько здоровенных сотрудников «в гражданке», грубо схватили меня, и, подталкивая, повели в автомобиль. Причем смахивало это все не на действия милиции, а на форменный беспредел бандитской группировки…

Меня обвинили в переходе улицы в неположенном месте и в неподчинении сотрудникам милиции.

Сидела я в камере с женщиной, которая ударила мужа ножом и постоянно жалела, что «недорезала» его; в прошлом, кстати, у нее уже имелся тюремный срок… Я потребовала отсадить меня от этой «сокамерницы». И, как ни странно, мою просьбу выполнили – вместо нее ко мне поместили другую уголовницу…

Сегодня (26 марта) меня выпустили из ИВС, и отвезли в суд, где выяснилось, что дело отправлено на доработку из-за ошибок в протоколе.

Я уже написала жалобу в прокуратуру, требуя выявить и наказать сотрудников, задерживавших меня…

Обе женщины уверены, что действия милиции связаны с датой 25 марта – ведь в этот день они собирались ехать в Минск, чтобы отпраздновать там разрешенное праздничное концертное мероприятие, посвященное столетию БНР.

Превентивные задержания активистов «правоохранителями» давно уже стали традиционными накануне всех знаковых акций демсил… Напомним также, что 25 марта был задержан автомобиль с пятью местными активистами – членами Белоруской социал-демократической партии («Грамада») Владимиром Чабаном, Эдуардом Гриневицким, Евгением Габреляном и Алексеем Колесниковым, направлявшимися в Минск. Их под «конвоем» препроводили в Бобруйск, мотивируя тем, что они «подозреваются в совершении преступления»…

В общем, массовые нарушения прав человека в статусе «массовых репрессий», накануне общественно важных событий, – давно уже стали привычным «инструментом» властей…

Когда материал уже был опубликован, стало известно, что милиция продолжает «настаивать» на своем правовом беспределе: Галина Смирнова вызывается – двумя повестками – в ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома 27 и 29 марта, Таисия Кабанчук – 27 марта и 4 апреля. Как можно понять, вызываются они для наказания по двум разным статься КоАП.