Польша построит забор на границе с Беларусью 4 27.03.2018, 14:45

Строительство стены на границе оценили в €71 миллион.

Министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель 26 марта заявил, что в сентябре вдоль восточной границы государства начнется строительство забора, который должен предотвратить миграцию диких кабанов, распространяющих вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщает "Польское радио".

"Мы полагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", – заявил Юргель во время пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, на которой обсуждали вопросы борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.

Строительство стены на границе оценили в €71 млн. Ограждение будет выполнено в виде сетки высотой 2 м. Строительство около 1000 км ограждения планируют завершить в течение трех-четырех лет.

20 февраля 2018 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о случаях гибели свиней от АЧС в пяти областях.