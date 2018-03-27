Павел Климкин предложил обсудить переход Украины на латиницу 2 27.03.2018, 14:54

Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Украина может последовать примеру Казахстана.

Министр иностранных дел Павел Климкин предлагает обсудить возможное введение в Украине латинице рядом с кириллическим алфавитом, сообщает "Новое время".

Об этом министр написал у себя в Facebook.

По словам Климкина, к такой идее его побудила предложение историка и журналиста из Польши Земовита Щерека.

"Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?" - отметил министр.

Напомним, в апреле 2017 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода с кириллического алфавита на латиницу.