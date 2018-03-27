И тут приехал Гедимин! 27.03.2018, 14:57

Как Берестейская земля вошла в состав ВКЛ.

Рубеж XIII-XIV веков не богат на записи древнерусских летописей и западно-европейских хроник, в которых непосредственно упоминалось бы Берестье. Но достоверно известно, что именно в это время город перешел под власть великих князей литовских. И не стоит воспринимать это как некую «оккупацию» - Великое княжество Литовское зародилось на территории современной Беларуси, а на протяжении нескольких веков именно белорусские земли составляли до 90 процентов территории княжества, пишет «Вечерний Брест».

Княжество, что «плохо лежит»

В конце XIII века Галицко-Волынское княжество стало и фактическим вассалом монголо-татар, и раздиралось междоусобицами. Очень ярко это проявилось после смерти действительно крупного государственного мужа, князя владимирского Владимира Васильковича. Нам этот «разброд» интересен тем, что в это время Берестейщина попыталась выделиться в самостоятельное княжество.

Фабула событий проста. Еще при жизни Владимира Васильковича Берестье просил себе во владение его племянник Юрий. Получил категорический отказ. После смерти дяди занял при помощи берестейцев город. Но Владимир отдал Волынское княжество целиком другому родственнику - Мстиславу Даниловичу. Началась «дипломатическая» борьба за город: переписка между князьями и обмен высокопоставленными послами. Испугавшись последствий, Юрий оставил Берестье. При этом, как сообщает один из столпов российской исторической науки XIX века С.М. Соловьев, Юрий «поехал из Бреста с большим позором, взявши с собою главных крамольников, которых поклялся не выдавать дяде, пограбивши все дома дядины, и не осталось камня на камне ни в Бресте, ни в Каменце, ни в Бельске. Мстислав приехал в Брест и наказал его жителей тем, что заставил их содержать ловчих княжеских, и тем, что известие о крамоле их велел внести в летопись».

Вот ведь как - моральное порицание (внесение сведений о «крамоле») почиталось в то время наказанием. Нарушить присягу - быть опозоренным на века. Что касается дополнительного сбора, то он был также обременительным. С каждой сотни жителей города взималось «по две лоукне (бочонка) меду», по две овцы, а также определенные меры хлеба, овса, ржи, куры и четыре гривны кун (денежная выплата).

Из документа можно вынести не только сведения о «санкциях» в отношении берестейцев за попытку основать свое княжество, но и об общем упадке центральной власти в Галицко-Волынском княжестве.

И тут приехал Гедимин!

Гедимин, чья родословная до сих пор вызывает споры - то ли он был братом литовского князя Витеня, то ли его конюхом, - стал фактическим основателем могущественной европейской страны, в состав которой вошли Берестейская земля и множество других, которые сегодня и являются Беларусью.

Изначально Гедимин был язычником, но придерживался толерантной религиозной политики. Среди его деяний и утверждение Литовской православной митрополии, и основание католических костелов францисканцев в Вильно (современный Вильнюс) и Новогрудке.

Современные историки в основном сходятся в том, что Великое княжество Литовское возникло на территории с центром в Новогрудке (первым общепризнанным князем стал Миндовг). Миндовг даже был коронован в 1251 году. Затем сменяли друг друга еще несколько великих князей, которым приходилось лавировать между соседями, а зачастую и воевать с ними: с Ливонским орденом, ятвяжскими и жемайтскими (собственно, эти племена и стали основой литовского этноса), Галицко-Волынским княжеством и постоянными рейдами союзных монголо-татарам ратей. Выстояли. И постепенно образовалось Великое княжество Литовское.

Каким образом в состав ВКЛ вошла волынская земля, а вместе с ней и Берестейщина - все еще загадка. Галицко-Волынские князья упоминаются в документах в 1340-х годах. Но двумя десятилетиями ранее летописи указывают, что Берестье уже фактически принадлежало Гедимину.

Доказательством этого может быть запись в «Хронике литовской и жмойтской»:

«Року 1321. Гедимин, осадивши замок Володимирский и место, тягнул до Луцка противо Лву, луцкому князю, для того же Дорогичин и Бересте литовское отнял был часу войны крижацкой. Гедимин, пришедши, облегл замок луцкий. Шляхта и чернь, видячи, ижь князь их утекл, а их выдал не сопротивляючи Гедимину, все зараз, зо всим князством Луцким поддалися и присягу потомного послушенства учинили, котрых Гедимин ласкаве принял и замок Луцкий и инные пригородки старостами своими осадил и обваровал, а на зиму до БЕРЕСТЯ ехал и зимовал в нем, а войско все свое на становиско распустил».

Получается, уже в 1321 году Берестье принадлежало Гедимину - летопись говорит о нем как о городе, куда из победоносного похода вернулись войска. Более того, некоторые историки относят поход Гедимина на Луцк и вовсе к 1319 году.

Как бы то ни было, но не позднее 1321 года Берестье перешло в состав Великого княжества Литовского. Затем, после смерти Гедимина, Берестейской землей владел его сын Кейстут, а затем и сын последнего Витовт.