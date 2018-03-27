Нацбанк Украины отказал Шейману в покупке «дочки» Сбербанка 1 27.03.2018, 15:06

Виктор Шейман

Фото: БелТА

Отказ связан с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

Регулятор отказал белорусскому Паритетбанку в приобретении украинской "дочки" Сбербанка. Заявитель не подошел по требованиям к законодательству Украины, сообщает korrespondent.net.

Национальный банк Украины 19 марта отказал в приобретении через Паритетбанк (Беларусь) существенного участия в Сбербанке (Киев) в размере 100% его уставного капитала. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Как отмечается, отказ связан с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины

"Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского Сбербанка вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине", – сказано в сообщении.

Напомним, единственным покупателем на украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка оставался банк Паритет, который принадлежит управлению делами Лукашенко.

Глава управления делами Лукашенко Виктор Шейман находится в санкционном списке ЕС.