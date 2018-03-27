Активистки движения «Матери-328»: В апреле начнем бессрочную голодовку 27.03.2018, 15:31

2,336

Активистки требуют пересмотра дел и изменений в законодательстве.

Представительницы движения «Матери-328», которое объединяет родственников тех, кто попал за решетку по ст. 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков), заявляют, что в апреле они начнут бессрочную голодовку в знак протеста, сообщает «Белсат».

«Наши дети оказались в тюрьме не потому, что они распространяли наркотики. Некоторые из наших детей оказались там, потому что употребляли наркотики – да, это болезнь, ее нужно лечить. Мы этого не отрицаем. Мы против наркотиков. Но наши дети не являются распространителями», – говорит активистка движения Татьяна Каневская.

Активистки требуют пересмотра дел и изменений в законодательстве.

«Вы ничего не делаете, чтобы это остановить. Вы посадили 14-летних детей на 14 лет. Им по 14 лет – какие же они наркодилеры? В апреле мы объявляем бессрочную голодовку, которая будет проходить по всей Беларуси. Дату я не буду говорить, чтобы правоохранительные органы не были готовы к голодовке», – отмечает она.

Татьяна Каневская также требует встречи с Лукашенко.

Обращение было записано 25 марта во время празднования Дня воли.

Напомним, в декабре 2014 года Лукашенко подписал так называемый «антинаркотический декрет», предусматривающий ужесточение наказания за преступления, связанные с наркотиками. В последующие годы количество осужденных по статье 328 УК РБ стало стремительно расти. Родственники осужденных и эксперты считают, что происходит показательная борьба с наркотиками, но под ударом оказались не наркоторговцы, а преимущественно те, кто употреблял легкие наркотики в небольших количествах.