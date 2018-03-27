В Брюсселе таксисты взбунтовались против Uber 6 27.03.2018, 15:25

1,382

Водители заблокировали основные транспортные пути в столице Бельгии.

В столице Бельгии водители такси заблокировали основные транспортные пути, с требованием запретить сервис Uber. Также таксисты требуют отставки министра транспорта Брюссельского столичного региона, сообщает «Укринформ».

Как отмечается, водители служб такси заблокировали своими автомобилями основные транспортные пути и развязки в бельгийской столице, включая тоннели, основные улицы в центральной части города, в том числе и возле руководящих институтов Евросоюза.

Заблокирована и дорога по направлению к брюссельскому национальному аэропорту.

Таксисты требуют от властей Брюсселя обеспечить социальные гарантии, которые имеют тенденцию к понижению из-за конкуренции со стороны дешевого сервиса перевозок Uber.

При такой конкурентной среде цены на услуги такси в Брюсселе несколько упали, против чего выступают обычные таксисты.

Из-за забастовки, которая продлится в течение всей среды, в городе затруднено движение транспорта и образовались многочисленные пробки.