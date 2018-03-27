Группа «Троица» представила видео, посвященное столетию БНР 1 27.03.2018, 15:45

Иван Кирчук

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Легендарное этно-трио «Троица» готовит к выпуску новый альбом.

11 мая легендарное этно-трио "Троица" представит свой седьмой полноформатник "Цар-Агонь". Анонсирует альбом новое видео на песню "Святая зямля", сообщает Еврорадио.

"За всё, что мы имеем и будем иметь — низкий поклон предкам! Группа посвящает песню и видео столетию Белорусской Народной Республики", — говорит Иван Кирчук.

В музыкальном видео, сделанном при участии Еврорадио, использованы раритетные кадры белорусских деревень первой половины ХХ века. Материал был отыскан в Белорусском архиве кинофотофонодокументов.