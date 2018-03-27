На митинге в Кемерове вице-губернатора заставили встать на колени 27.03.2018, 15:50

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Ранее этот чиновник обвинил в пиаре отца, потерявшего на пожаре пятерых человек.

Вице-губернатор Кемеровской области РФ Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у митингующих жителей города за трагедию в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА "Новости".

Люди из окружения чиновника встретили жест замгубернатора аплодисментами.

Другая часть людей встретила поступок Цивилева словами "Ой не надо" и "Позор".

Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", — сказал Цивилев и опустился на колени.

Через 10 секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения".

Также он предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших.

По его словам, группа будет контролировать ход расследования, а также подготовку памятника погибшим.

Напомним, что этот же чиновник утром спросил у отца, потерявшего в пожаре всю семью: "Молодой человек, вы что, пиаритесь на горе?".

По последним данным, при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 67 человек.